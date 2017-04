Honduras está en contra del posible veto al estadio Azteca

México.- El presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, José Ernesto Mejía, considera incorrectas las sanciones económicas a México por el grito que FIFA considera homo-fóbico de los aficionados mexicanos en el Estadio Azteca Sería un error vetar el Estadio Azteca por las seis sanciones impuestas por los gritos homofóbicos en partidos de la Selección Mexicana, así lo señala José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación Hondureña de Futbol. Los catrachos visitan a México en junio en partido del Hexagonal Final de Concacaf rumbo a Rusia 2018. “No estamos de acuerdo, no nos gustaría que vetaran el Estadio Azteca, independientemente del tema deportivo. Pero desde el punto de vista de la sustancia, de la esencia, no compartiríamos que castigaran el Estadio Azteca por principio, porque consideramos que no es correcto lo que está haciendo la FIFA”. México y Honduras por Concacaf, mientras Chile, Perú y Paraguay por Conmebol, hacen un frente común, para flexibilizar a FIFA ante estas sanciones que golpean las finanzas con las multas recibidas. “El hecho de que este grito en realidad no se hace con una intención de injuriar, todo lo contrario, es parte de nuestra cultura. A nosotros, el grito que hacen en México, a los jugadores hondureños ni les va ni les viene, creo que es importante que ellos entiendan, así tratamos de hacérselo saber, en ningún momento hay una mala intención, más allá de la diversión”. Las medidas de FIFA por estas manifestaciones, se toman tras los reportes que le entrega la ONG Fare Network.