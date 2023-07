Hollywood tiembla ante la amenaza de una segunda huelga que paralice el entretenimiento

Hollywood se sumerge en la incertidumbre ante la amenaza de huelga del sindicato de actores (SAG-AFTRA) y la prolongación del parón de los guionistas: mientras los segundos se mantienen firmes, los intérpretes tensan la cuerda con la búsqueda de un acuerdo con los estudios para crear un nuevo convenio colectivo. “Queremos que el SAG obtenga el mejor trato posible. Nuestra huelga los está ayudando a presionar y nuestros miembros tienen fuerza y ven claros los problemas por los que tenemos que seguir peleando”, expresó Michele Mulroney, vicepresidenta del sindicato de guionistas del lado oeste (WGA). Los 68 días que los escritores han pasado en huelga han logrado paralizar la mayoría de producciones televisivas y retrasar algunos proyectos cinematográficos. Series de la talla de “Stranger Things”, “Cobra Kai” o “Abbott Elementary” ya se han visto afectadas. Ahora Hollywood tiembla ante la posible amenaza de huelga de parte del SAG-AFTRA, que terminaría por “cerrar” por completo la actividad de la industria audiovisual afectando de forma inmediata a esperadas películas como “Gladiator 2” y “Mission: Impossible-Dead Reckoning Part Two”.

Antes de que el gremio de actores comenzara las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el 98 % de sus miembros aprobó unirse al parón en caso de que sus demandas no fueran atendidas. Entre sus peticiones está el aumento de la remuneración base, mermada por la inflación y el “streaming”, la regulación de los derechos de imagen con respecto a la inteligencia artificial o la cobertura del coste de las audiciones autograbadas. El pasado 27 de junio miembros del sindicato enviaron una carta interna a los líderes del gremio pidiéndoles que no se conformaran con nada que no fuese “un acuerdo transformador”, elevando así las probabilidades de un paro que comenzaría el 13 de julio. Sin actores, las producciones que se han podido mantener a flote pese a la huelga de guionistas frenarían sus actividades y las películas y series pendientes de estreno carecerían de la presencia de sus protagonistas para su promoción, lo que avecina una ola de cancelaciones de ruedas de prensa, alfombras rojas o actividades con los fans. Además, en caso de que los guionistas continuaran su huelga y los actores comenzaran una nueva, existe la posibilidad de que se anulen ceremonias de premios como los Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense y cuya fecha está pactada para el 18 de septiembre.

“Con los actores no puedes hacer trampa, sin ellos todo se va a acabar. Nuestro impacto en la industria se nota más a posteriori. Nosotros podemos dejar de escribir, pero los estudios tienen reservas y aunque no deberían rodar lo hacen”, mencionó la guionista y una de las capitanas de la huelga del WGA Haley Harris.

Harris presiente que la AMPTP no responderá a las demandas de los intérpretes de forma justa, pero cree que un acuerdo imparcial para estos también beneficiaría a los guionistas.