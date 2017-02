¡Hola, China!

Por Ing. Esteban Sanchez

Los fanáticos pro- China aseguran que la actitu arrogante del presidente de Estados Unidos ofrece el mejor marco para que nuestro país acepte la llegada de un socio más condescendiente y con más dinero que ofrecer a nuestro gobierno y a nuestras empresas: China. China se ha mantenido muy cerca de América Latina, especialmente en Sudamérica, hasta donde la visión norteamericana no ha llegado aún. En 2015 concedió préstamos por 29 mil millones de dólares, 19 mil millones más de lo que un año previo dio a empresas y gobiernos. Para el año 2015 los registros lo ubican como el segundo mayor aporte de China en América Latina después del año 2010 cuando superó los 35 mil millones de dólares. Ya en 2015 China rebasó la cifra de financiamientos que concedieron juntos el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde 2005 y hasta 2015 los préstamos canalizados hacia proyectos latinoamericanos ascendieron a 125 mil mi-llones de dólares (mdd). El prestamista fue el Banco de Exportaciones e Importaciones de China. Mientras tanto, el Banco Mundial contrajo sus financiamientos en ocho mil mdd en 2015 y el BID en 14 por ciento hacia las naciones de América Latina. Brasil, Ecuador y Venezuela fueron las tres naciones que acapararon 95 por ciento de los préstamos y Venezuela sólo 34 por ciento. Pero los Chinos están expectantes de manera especial por la actitud majadera y arrogante de Trump hacia México, lo que abriría una oportunidad de oro para que ellos puedan ingresar al territorio que más les interesa de toda la América Latina: México. China es nuestro segundo socio comercial en el rubro de importaciones y el tercero en exportaciones, según señala el portal Global EDGE. Se le hace agua la boca a China frente a la posibilidad de que la torpeza estratégica de Trump acabe abriéndole las puertas del territorio más atractivo en América Latina: México. Todo esto viene a cuento porque otra vez, pero 24 años después, Estados Unidos, Taiwán, China y México son parte de un juego diplomático en el que hay que tomar en cuenta que tenemos mucho que perder y poco que ganar. Trump agitó las aguas previendo una guerra comercial con China y, sorpresivamente, aceptó una llamada de la presidenta de Taiwán. Desde 1979 ningún presidente de Estados Unidos (en funciones o electo) tenía comunicación directa con un mandatario de Taiwán. Ello encendió las luces rojas en Pekín que envió una nota diplomática de protesta a Washington. Con China se disculpó Barack Obama, pero no Donald Trump. Por otra parte, China comenzó una operación de acercamiento con los países que habían firmado el Tratado Transpacífico, dado por muerto por Trump. Un tratado que paradójicamente fue creado para fortalecer la zona comercial del Pacífico, pero también para aislar y competir con China. Y el embajador de China en nuestro país ofreció, además, ocupar los espacios que pudiera dejar libre Estados Unidos si Trump desconoce el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Seguramente, no tiene nada que ver con ello, pero quiso la casualidad, que al día siguiente en la muy exitosa fase cuatro de la Ronda Uno de licitaciones petroleras, dos de los principales campos de explotación de crudo en el Golfo de México, quedaran en manos de empresas chinas, uno de ellos apenas a seis kilómetros de la frontera marítima con la Unión Americana. Mientras tanto, lejos de los juegos diplomáticos el conflicto sobre las islas Sensaku, que se disputan China, Taiwan y Japón, e ignorado en los medios de esta parte del mundo, está escalando peligrosamente con la presencia militar de esos cuatro países frente a las islas. Qué bueno que haya inversiones chinas y de cualquier país del mundo. Siempre son bienvenidas. Pero también debemos recordar que formamos parte de un bloque regional donde no podemos jugar con la geopolítica y debemos reiterarlo: puede ser que a veces no nos gusten los vecinos, pero no por eso podemos mudarnos de calle. Por ahora es todo, mientras tanto ¡!! AQUÍ NO PASA NADA¡!! Para cualquier información favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews. com y/o tulmex@ hotmail.com