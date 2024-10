HIP HIP… LUISIANA

Es media noche y un gato muy perfumado sale a dar su ronda cotidiana y se encuentra un gatito en la ventana de una casa. El gatito se le queda viendo y lo empieza a seguir.

• ¿A dónde va sr. gato? pregunta el gatito.

• Voy a fornicar- responde el gato.

• Yo quiero fornicar- le dice el gatito.

• Estas muy chiquito para fornicar-

• Yo quiero ser como usted-

• Ya te dije que estas muy chiquito-

• Yo quiero fornicar, quiero ser como usted-

• Está bien, sígueme-

Después de una hora de andar de techo en techo y por bardas el gatito empieza a cansarse.

• ¿Qué es lo que te pasa? Le pregunta el gato.

• Nada, todo está bien- responde el gatito.

Después de un buen rato el gatito se queda quieto.

•¿Qué te pasa?

•Nada sr. gato, solo que ya me cansé de fornicar-

No pude contener la risa… no podía entender lo que estaba leyendo. ¿Hasta dónde debo de respetar lo que piense, crea o haga una persona?

Podría expresar mi opinión sin ofender a nadie… pero creo que por hoy me voy a pasar de la raya.

Apareció como si fuera un hecho relevante… no al menos para mí. Eso es normal en estas personas que creen que tienen la verdad y que solo ellos la tienen. El grupo Maná acaba de tomar una decisión; no habrá más relación con Nicky Jam. Habían grabado una canción que está pegando mucho… “De los pies a la cabeza”.

¿Qué se ha creído Maná que piensa que puede decidir por otras personas?

¿Solo porque Nicky apoya a Trump Maná rompe relaciones con el cantante? Se nota que son de mente muy chica.

¿Desde cuándo quieren que la gente piense como ellos?

¿Quién pierde más en este rompimiento?

A nivel mundial Nicky es mas famoso que Maná. Así que vale mas que vayan pensando más… un poco más en que todos tenemos derecho a tener nuestros gustos nuestras preferencias.

Además, quién va a hacerla de juez para decidir quién tiene la razón.

Entonces, sí así es… todos los que prefieren a Trump ¿tienen el derecho de ya no seguir a Maná? Con este pensamiento… ¿entonces Maná sigue la idea comunista socialista de Kamala? ¿Está Maná de acuerdo con las ideologías que trae Kamala? Porque hasta donde tengo entendido los hispanos no estamos con Kamala… y por ende tampoco con Maná. ¿Eso es lo que quieren? Esto es muy sencillo, ahora que sé que Mana lleva la agenda de Kamala… ¿ya no voy a escuchar a Maná?

—————————————————————————————–

Albert Einstein no ha muerto y hace una fiesta en su casa.

Queriendo atender bien a sus invitados se le acerca a una persona y le pregunta cuál es su “coeficiente intelectual”.

• 250…- contesta el invitado. Entonces Einstein empieza a platicar sobre la bomba de hidrogeno, de la relatividad, de física cuántica y… más temas de ese nivel. Deja al invitado y le pregunta a otro sí la está pasando bien y cuál es su CI

• Es de 150…- presume el invitado.

Einstein empieza a platicar con el invitado hablando de economía, desigualdad social, reforma agraria…

Deja al invitado y se va con otro invitado.

Lo mismo… le pregunta sí la está pasando bien y cuál es su CI

• Es de 100- Entonces Einstein empieza a hablar del TLC, desempleo, petróleo, Bin Laden, narcotráfico…

Deja a ese invitado y se va con otro y le hace las mismas preguntas.

• Mi CI es 50-

Einstein empieza a hablar del Gordo y la flaca, de novelas, de Ricky Martin, reggaetón…

Se va con Andrés Manuel López Obrador (no me pregunten como llegó ahí Obrador) y le pregunta lo mismo.

• Mi CI es de 5…-

Einstein le da una palmada y le dice…

• Estoy de acuerdo contigo…. Con esos datos que tienes . Por fin di con una noticia que me llenó el corazón. Estaba a punto de irme a descansar cuando de repente vi esta noticia… “Gobernador de Luisiana se atrevió a promulgar una ley”. Caray… eso de atreverse me llamó la atención. Pensé en todo, menos en lo bueno de esa ley. Todas las escuelas del estado de Luisiana deberán de exponer en todos sus niveles Los Diez Mandamientos… así de sencillo y de difícil de creer.

Claro que no ha faltado quien se oponga a esta ley. Esta ley estará en cada salón de todas las escuelas… de kínder hasta universidades. ¿A quien le puede hacer daño esta promulgación? A NADIE… y sin embargo ya hay gente que esta poniendo el grito en el cielo por esto. Recuerdo que hace muchos años se oraba en las escuelas… y Dios bendecía a este país. Sacaron a Dios de las escuelas y empezó la caída de esta gran nación. Todavía es tiempo de renovar esos votos con el Creador. Hip Hip Luisiana, hip hip Luisiana. Ojalá y otros estados sigan este ejemplo… Ojalá.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: egammaliel9.10@gmail.com