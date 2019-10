Hijos de José José se reúnen y reconcilian; harán homenajes en México y EU

Luego de los reclamos por no saber dónde está el cuerpo del cantante José José, sus hijos José Joel y Marysol aparecieron la noche de este martes junto a la otra hija del intérprete, Sara Sosa, y confirmaron que habrá homenajes en México y Estados Unidos. El titular del consulado de México en la ciudad de Miami, Jonathan Chait Auerbach, dio un mensaje donde indicó que la familia llegó a un acuerdo para estar unidos, y “despedir con el honor que se merece tanto en Miami, como en México, al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción, José José”. Más adelante se darán detalles sobre cómo serán los homenajes, dijo el funcionario, aunque no se precisó cuándo serán, ni tampoco sobre el sitio en que se encuentran ahora mismo los restos del cantante.

Los hijos mayores de José José, Marisol y José Joel, fruto de su relación con Anel Noreña, dieron una conferencia de prensa en la ciudad de Miami para informar la situación que viven luego de la muerte de su padre. Trascendió que José José murió en un hospicio deshidratado y arrumbado. “Que necesidad de haber muerto así deshidratado, así todo arrumbado en un rinconcito solo. Murió en un hospicio. Esta niña no da la cara, no dice nada. No nos dejan acercarnos. Queremos ver el cuerpo de mi padre. Lo único que queremos es despedirnos de José José y ver la manera de llevarlo a México”. José Joel Los hijos del cantante confirmaron que no saben si existe o no herencia. Pero han dejado claro que no son gratos para Sara mamá y Sara niña, pues no les responden las llamadas. Por su parte Marisol Sosa rompió en llanto y pidió a su hermana menor contactarse con ellos pues lo único que quieren es saber las causas de muerte de su padre. Así mismo dejó claro que estará en Miami el tiempo que sea necesario para encontrarlo. “Exijo justicia. No, no me voy de aquí hasta saber las condiciones de muerte de mi padre y saber cómo se fue. Yo no me puedo ir de aquí hasta no ver el cuerpo de mi padre”.