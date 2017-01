Hijo del Fantasma pide a luchador Garza Jr. mostrar algo diferente

México.- (Notimex) El Hijo del Fantasma reconoció la calidad de Garza Jr., aunque lo invitó a ofrecer algo nuevo a la afición este viernes, cuando disputen el Campeonato Mundial Crucero de Triple A durante la función “Guerra de Titanes”. “No te hacen los bailes, no te hacen las fotos o los campeonatos, te hace el accionar arriba de un ring, lo hace lo que propongas l u c h i s t i c a m e n t e . (Quiero) lanzarle esta invitación para que ese día nos regale algo nuevo, distinto, que no solo se gane el campeonato, que se gane el respeto de la gente”, dijo. El “campeón de Chocolate” comentó que la manera de luchar de su próximo oponente se parece a la del fallecido Héctor Garza Jr., tío del retador y con quien compartió muchas veces el ring, por lo que tiene una idea de cómo se presentará Garza Jr., al que reiteró su invitación a mostrar algo diferente. “Creo que sus recursos son muy parecidos a los de su tío, con él compartí muchos años trabajando casi diario, (Garza Jr.) no ha traído nada nuevo a la gente, si se manejan sobre esa misma línea lo tengo bien estudiado”, dijo. Comentó que desde que el joven gladiador debutó y hasta la fecha ha evolucionado físicamente, por lo que espera una batalla complicada cuando exponga su cetro, pero “yo sigo llenando la mochila de recursos técnicos o rudos, el campeonato se tiene que quedar acá”. Será este viernes cuando se lleve a cabo la velada que ofrecerá la empresa luchística en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México, donde el Hijo del Fantasma buscará seguir dando lustre al cetro que ostenta desde hace más de dos años, “los títulos son para exponerse”. Finalmente, se declaró satisfecho y listo para empezar este año importante para la impresa, confiado de que hará un gran papel para llegar a la Triplemanía XXV, que se realizará en el mes de agosto.