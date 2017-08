Hedgardo Marín no se dará por vencido

México.- Hedgardo Marín afirma que seguirá trabajando día a día para ser parte de la defensa titular del Guadalajara y no le cierra la puerta a la Selección Mexicana A pesar de que no ha logrado adueñarse de la titularidad en el Rebaño, Hedgardo Marín no piensa abandonar el barco, ya que quiere seguir aportando al equipo para continuar con sus llamados a Selección Mexicana. “Ahorita mi mente está aquí, siempre voy a levantar la mano para cuando se me dé la ocasión y siempre hacerlo de buena manera, uno siempre quiere jugar, las decisiones las tiene el profesor, pero igual uno se tiene que preparar, hacerlo de la mejor manera en los entrenamientos. Ahora que me toca jugar en Copa, tenemos que hacerlo bien y demostrar que podemos y estamos aquí para hacerlo bien”, comentó. ¿Cómo te gustaría verte para que no te pase lo que a jugadores que han estado en Chivas y simplemente desaparecen? “Uno siempre se ve como el mejor, cada quien su forma de pensar, creo que nadie se quiere ver en un nivel bajo, todos quieren dejar su nombre y más en Chivas, es muy importante dejar su nombre aquí y de esa forma lo veo, Jair, Alanís, Salcido fueron seleccionados, creo que es una buena competencia, hemos crecido creo los cuatro, igual que Basulto hemos crecido todos”, declaró Hedgardo. “Se vio el torneo pasado, fue la defensa menos goleada, entonces quiere decir que la competencia está fuerte y por algo voy a Selección, por algo va Alanís y no otros centrales”, añadió. Chivas buscará este miércoles su segunda victoria en la Copa MX, primera como visitante ante el FC Juárez.