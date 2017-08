Héctor Moreno reconoce admiración por Márquez

Roma.- (Notimex) El defensa mexicano Héctor Moreno reconoció su admiración por su homólogo y compatriota Rafael Márquez, con quien ya ha tenido el privilegio de jugar varias veces juntos en el Tricolor. El zaguero sinaloense, quien milita en AS Roma contestó preguntas de los aficionados del equipo italiano y no dudó en admitir que Rafael Márquez es un futbolista que le asombra. “De niño mi ídolo era mi padre, luego mi jugador a seguir era Rafa Marquez. Me siento afortunado por haber jugado con él”, señaló Moreno Herrera, quien vivirá su primera aventura en el futbol italiano. En más respuestas, afirmó que el atacante uruguayo Luis Suárez ha sido uno de los rivales más complicados de marcar. “El adversario más difícil que he afrontado ha sido Luis Suárez, se mueve muchísimo y hace todo para ganar”. Dejó en claro que llegar a “La Loba” fue un avance en su trayectoria, tras militar en AZ Alkmaar, Espanyol de Barcelona y PSV Eindhoven. “Siempre en mi cabeza ha estado avanzar, fui afortunado en recibir la llamada de Roma. No veo la hora de iniciar a jugar”. Inclusive aseguró que en la Roma hay más calidad que en el PSV, por lo que no dudó en aceptar el nuevo traspaso una vez que supo del interés del cuadro romano. “Pasé muy buenos momentos en Eindhoven y con todo el respeto que el PSV se merece puedo decir que en la Roma hay más calidad. Feliz de que Monchi me haya llamado para venir a la Roma. No quería perder esta ocasión importantísima”, declaró. Moreno Herrera se dijo contento de portar el “15”, mismo número que utiliza en el Tricolor y sabe de la responsabilidad que conlleva ser el primer jugador mexicano en defender los colores de AS Roma. “En la Roma he conseguido compañeros muy disponibles en ayudarme en todo, esto es importante para mí. Siendo el primer mexicano en la Roma me concentro en las responsabilidades que tengo y en ofrecer buenas actuaciones”, dijo.