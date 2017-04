‘Hat-Trick’ de Erick Torres con Dynamo

Erick ‘Cubo’ Torres marca triplete con el Houston Dynamo en su cuarto partido en la MLS, esta vez frente al New York RB; suma 6 en lo que va del torneo Erick “Cubo” Torres, el delantero mexicano del Houston Dynamo, marcó un triplete este sábado en la victoria de 4-1 frente al New York RB en su cuarto partido de la MLS 2017, para un total de 6 goles esta temporada, 2 de ellos de penal, y conseguir la tercera victoria del equipo, más una derrota registrada al momento. “Cubo” Torres marcó el 2-1 parcial con un gol de penal sobre el minuto 41; más tarde, ya en el segundo tiempo y al minuto 56, hizo el 3-1 con un gol bien colocado en disparo dentro del área, luego de abanicar primero el esférico, error que logró compensar. Cerró la cuenta al 91′. El delantero mexicano ha marcado este año al Seattle Sounders, Portland Timbers, Colombus Crew y New York RB, para llegar a 9 puntos dentro de la Conferencia del Oeste. Su única derrota se dio frente a Portland, por pizarra de 4-2. En 2015 y 2016, Erick Torres no logró marcar con el Houston Dynamo en 11 partidos. Hoy, con 4 encuentros, ya suma 5 anotaciones, luego de un decepcionante paso por el Cruz Azul, con el que jugó 3 partidos y se fue sin gol en la Liga MX. Es la primera vez que un jugador mexicano hace un triplete desde que en 1997 lo hiciera José Vásquez con Los Ángeles.