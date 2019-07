Halle Bailey divide opiniones al ser elegida como la nueva “Sirenita”

Tras darse a conocer la designación de la cantante estadounidense de R&B, Halle Bailey, como la protagonista de la versión de acción real de “La Sirenita”, las opiniones de los internautas quedaron divididas.

Luego de mucha especulación entorno a la “nueva princesa Disney”, el director Rob Marshall puso punto final a ello este día.

“Después de una extensa búsqueda, quedó muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una gloriosa voz, todas las cualidades intrínsecas para interpretar este icónico personaje”, declaró al portal Variety.

Con 19 años y miembro del dueto Chloe x Halle, Bailey, quien cuenta con dos álbumes, The two of us y The kids are alright, y participó en el “soundtrack” de Game of thrones y Little, hará su debut en la pantalla grande.

La elección de Bailey se convirtió en tendencia global. Los usuarios no dudaron en manifestar su opinión a través de las redes, mientras unos estaban a favor, otros señalaron que si bien apoyaban la inclusión y estaban en contra del racismo, “Ariel” es “blanca, pelirroja de ojo azul”.

Por ello, dicen, debieron elegir a una actriz con características físicas más similares al personaje icónico, tal y como lo han hecho en sus películas anteriores de “live action”, y mencionan a Madelaine Petsch como su favorita.

Otros tantos, señalan que se trata de una sirena, por lo que puede ser del color que quiera, además de destacar el gran talento vocal de la actriz y cantante afroamericana.

El resto del elenco sigue siendo desconocido y continúan los rumores, caso de Melissa McCarthy, la actriz nominada al Oscar y quien de acuerdo con medios estadunidenses, está en pláticas para interpretar a la malvada “Úrsula”.

Además de Rob Marshall (El regreso de Mary Poppins y Memorias de una geisha), al proyecto se suman como productores Marc Platt, Johh DeLuca y Lin-Manuel Miranda, quien además estará a cargo de la música.

Jodi Benson, voz de “Ariel”, apoya a Halle Bailey, la nueva “Sirenita”

Luego de que usuarios de las redes sociales se manifestaran respecto a la elección de la cantante estadunidense Halle Bailey como la protagonista de la película de acción real, La Sirenita, la industria la cobijó y expresó su plena confianza en la joven, como Jodi Benson, quien prestó su voz a “Ariel” en la cinta animada.

El pasado 3 de julio, Disney confirmó el nombre de Halle para su nuevo proyecto de “live action”, decisión que no fue del agrado de algunos fans, quienes aclaraban no ser racistas, pero decían que “Ariel” es “blanca, pelirroja y de ojo azul”. Por ello, pedían una actriz con características físicas más similares a la versión animada, toda vez que Bailey es afroamericana.

Sophie Turner, Sierra Boggess, Halle Berry, Lin-Manuel Miranda, Zendaya, Janelle Monáe y Mariah Carey, son algunas de las personalidades que han expresado su apoyo a la integrante del dueto de R&B, Chloe x Halle.

Jodi Benson, quien prestó su voz a “Ariel” en la versión animada de 1989, también se declaró a favor de la decisión de Disney y, durante una convención celebrada en Miami declaró: “Creo que el espíritu de un personaje es lo que realmente importa”.

“Lo que traes a la mesa para un personaje hasta su corazón y su espíritu, es lo que realmente cuenta. Y la apariencia, porque vamos a afrontarlo, yo soy mayor y cuando canto ‘Part of your world´, si me juzgaran por la forma en que luzco, podría cambiar la manera que ustedes interpretan la canción. Pero si cierras tus ojos, aún puedes escuchar el espíritu de ´Ariel´”, dijo la actriz de 57 años.

“Necesitamos ser cuentistas. Y no importa cómo lucimos por fuera, no importa nuestra raza, nuestra nacionalidad, el color de nuestra piel, nuestro dialecto, si soy alta o baja, con sobrepeso o por debajo del peso, o si mi cabello es de algún color, realmente necesitamos contar la historia”, agregó.

Por otra parte, el canal de paga estadunidense Freeform publicó una carta abierta por medio de su red social en la que muestra su apoyo a Bailey y lamenta la respuesta que tuvieron algunos de los fans, quienes crearon el #NotMyAriel.

“El personaje de ‘Ariel’ es una obra de ficción. Así que, si después de todo lo que se dijo e hizo, todavía no pueden superar la idea de que la elección de la increíble, sensacional, muy talentosa y maravillosa Halle Bailey es cualquier otra cosa que un elenco acertado porque ‘no luce como la caricatura’, entonces, hay noticias para ustedes… sobre ustedes”, se lee en el citado documento.