Hace calor, no se olvide darle agua al cerebro: Neurólogo de Parkland

Nuestros cerebro y sistema nervioso dependen de una hidratación adecuada.

Dallas, TX.– El termómetro ha estado atascado por encima de 90 durante semanas y los expertos médicos están poniendo énfasis en la importancia evitar estar al aire libre para combatir el calor. Para estar seguros, los médicos dicen que también necesita mucha agua porque nuestros músculos, órganos, cerebro y nuestro sistema nervioso dependen de una hidratación adecuada. Alrededor del 70 por ciento del cuerpo humano está compuesto de agua. Una persona promedio en EE.UU. bebe menos de un cuarto de galón (32 onzas) de agua al día, pero un adulto pierde más de 80 onzas de agua al sudar, respirar y eliminar los desechos. Nuestro cuerpo usa agua para muchas funciones, que incluyen la regulación de la temperatura corporal, la lubricación de las articulaciones, la protección de los órganos, el transporte de nutrientes y oxígeno a las células, la disolución de minerales y nutrientes y la eliminación de los desechos. Además, los neurólogos dicen que cuando está adecuadamente hidratado, su cerebro está más enfocado, puede pensar más rápido y su memoria y creatividad son más agudas. “El cerebro es uno de los principales usuarios de energía en el cuerpo,” dijo Brendan Kelley, MD, Neurólogo de Parkland Health & Hospital System y Profesor Asociado de Neurología en el hospital UT Southwestern Medical Center. “ Hay una gran cantidad de actividad metabólica en el cerebro y el agua es realmente crítica para asegurarse de que esas reacciones bioquímicas se estén llevando a cabo de manera apropiada y estén reguladas.” Según el Dr. Kelley, la deshidratación es un factor conocido en la demencia y un problema que se observa en los ancianos que tienden a estar crónicamente deshidratados. “Varios estudios han revelado que incluso los niveles leves de deshidratación se asocian con una mayor dificultad con nuestras funciones mentales: cierta pérdida de claridad mental y dificultades en la concentración. Algunas personas incluso pueden manifestar cambios como sentirse más depresivos o deprimidos o tener un humor más agudo. También reconocemos en muchos de nuestros pacientes neurológicos que la deshidratación puede estar asociada con un mayor riesgo de tener migraña,” dijo. Eso es porque cuando se deshidrata, su cerebro se encoge en volumen. Esta contracción es lo que causa el dolor de cabeza por deshidratación. Cuando hace mucho calor afuera, nuestros cuerpos y cerebros corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor. Las personas que se deshidratan durante el calor extremo o el ejercicio extenuante, como los corredores de maratón o los trabajadores de la construcción, pueden confundirse o desorientarse. La deshidratación leve se puede tratar fácilmente, pero si alcanza niveles extremos, puede ser una afección potencialmente mortal. El delirio y la pérdida del conocimiento son dos signos de deshidratación aguda y grave que requieren atención médica inmediata. ¿Cuánta agua necesitamos diariamente? “Una estimación aproximada sería de 80 onzas,” dijo el Dr. Kelley. Eso se puede incluir en agua u otros líquidos que podamos beber. La comida que comemos también contiene algo de agua. Pero 80 onzas es más o menos la cantidad de agua que perdemos y que debemos cubrir. Y cuando hace mucho calor, nos deshidratamos más rápido, por lo que los descansos frecuentes con agua son importantes.” Tenga en cuenta que el té o el café pueden funcionar como diuréticos débiles, de modo que mientras reemplazan algunos líquidos en nuestro cuerpo, no son tan efectivos para reemplazar nuestra hidratación como lo es el agua. Los refrescos y el jugo pueden incluir otros componentes como aditivos químicos o azúcar y no son ideales como la principal fuente de ingesta de líquidos. Incluso la deshidratación leve o temporal puede alterar la función de su cerebro y afectar su estado de ánimo, por lo que beber suficiente agua diariamente es vital. Pero, es solo un paso para mantener su cerebro feliz y saludable. “Nuestras elecciones generales de estilo de vida son igualmente importantes. Un cuerpo saludable, la dieta y la estimulación mental contribuyen a una buena salud cerebral,” dijo el Dr. Kelley. “La mejor evidencia hasta la fecha está surgiendo para identificar no solo la elección de estilo de vida que hacemos, sino un patrón de elecciones de estilo de vida que se asocia con la conservación de la salud de nuestro cerebro. Sin duda, una buena hidratación es importante, junto con una dieta saludable, ejercitación física y estimulación mental regular. Todo esto es importante para mantener una buena salud cognitiva.” Entonces, mientras salgas a regar las plantas hoy, disfruta de un buen vaso de agua fría. Tu cerebro te lo agradecerá. Para obtener más información acerca de Parkland, visite www. parklandhospital.com.