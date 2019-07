Guillermo Ochoa revela que jugó lesionado la final de Copa Oro

El arquero mexicano señaló posterior al encuentro que no podía despejar debido a una lesión, por la cual recibió apoyo de sus compañeros y entrenador

Guillermo Ochoa fue clave para que la Selección Mexicana se coronara como campeón de la Copa Oro; sin embargo, el arquero mexicano no estuvo en las mejores condiciones físicas en la gran final ante Estados Unidos.

Después de recibir el Guante de Oro como mejor portero del certamen, ‘Paco Memo’ reveló que jugó la final con una lesión en la pierna derecha que le impedía despejar.

“Me lastimé el aductor en el entrenamiento de ayer, no podía despejar con la pierna derecha. Pensé que no podría jugar, pero Tata me dijo que esto es para los valientes y aquí estamos felices con el campeonato”.

A pesar de la lesión, Ochoa saltó al Soldier Field de Chicago como titular y siempre fue auxiliado por uno de sus compañeros en los despejes. Además, señaló que el cuerpo médico hizo un gran trabajo.

“El cuerpo médico me trató de la mejor manera, hizo lo necesario para que estuviera en la cancha, no podía despejar, pero quería estar en el partido”.

Ochoa fue clave para que México se llevara su Octavio título de Copa Oro; primero, al detener un penal decisivo ante Costa Rica, y después con una buena actuación en la final en la que fue factor para evitar el tanto estadounidense.