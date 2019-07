Gratis, útiles escolares y exámenes médicos a alumnos,-Eric Johnson, alcalde Dallas

Inician inscripciones para la 23 Feria del Alcalde

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- La 23ra Feria de Regreso a Clases del Alcalde proveerá a los padres y estudiantes de Dallas todo lo necesario para el primer día de escuela.

Ofrecerán varios servicios gratuitos, incluyendo chequeos médicos, exámenes dentales y de vista, vacunaciones y cortes de cabello. Todas las familias cuyos hijos asistan a planteles de Dallas ISD podrán recibir útiles escolares sin costo.

Eric Johnson, alcalde de Dallas, informó sobre la 23ra Feria de Regreso a Clases del Alcalde durante una conferencia de prensa en el cabildo de Dallas.

“He vivido las dificultades de falta de tiempo y financieras que conlleva el preparar a los estudiantes para el primer día de clases”, dijo el alcalde de Dallas Eric Johnson. “Llegar el primer día de clases con todas las vacunas, con la salud dental en orden y con todos los útiles que necesitan es vital para empezar el año escolar con el pie derecho y para cerrar el ciclo fuerte”.

El evento estará abierto al público y se llevará a cabo en el Centennial Building de Fair Park, el 2 de agosto, de 8 a.m. a 2 p.m. En años anteriores han participado alrededor de 35,000 niños y padres de familia, de acuerdo a un comunicado de prensa.

Los estudiantes que cumplan con ciertos requisitos económicos podrán recibir lentes gratuitos y ropa interior gratuita. Negocios, hospitales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales proveerán información de educación, de salud y de servicios sociales.

Los padres de estudiantes de Dallas ISD y otras familias que cumplan con ciertos requisitos pueden inscribirse por adelantado para asistir a la feria. La preinscripción les garantizará los útiles escolares y disminuirá su espera al entrar al evento. Se llevarán a cabo 18 eventos de inscripción temprana en Dallas del 13 al 27 de julio. Los participantes también pueden inscribirse al llegar a la feria.

Para poder inscribirse y recibir los útiles gratuitos, las familias deberán llenar una solicitud y demostrar que su hijo o hija son estudiantes del Distrito Escolar de Dallas. También habrá materiales escolares disponibles para las familias que residen en Dallas y ganan bajos ingresos (determinado por las pautas de pobreza del gobierno federal), sin importar dónde vayan a la escuela.

Más de una docena de estudiantes inscritos en el programa de verano Send A Kid To Camp recibieron una mochila con útiles escolares gratuita en el cabildo de Dallas el pasado 9 de julio.

Las familias con hijos en Dallas ISD deberán demostrar que el alumno estudia en una plantel del distrito escolar. Deberán proveer el número de matrícula del estudiante y verificarlo con cualquiera de los siguientes documentos:

Boleta de calificaciones

Carta de la escuela afirmando que él o ella es un estudiante en un plantel del distrito escolar

La tarjeta de identificación estudiantil del alumno

Una hoja impresa del portal de padres

Los padres pueden llevar una copia de los documentos impresos o mostrar una fotografía del celular. Para más información, los interesados pueden visitar este sitio web: https://www.mayorsbacktoschoolfair.com/.

PREKINDER

GRATUITO

Una política nueva facilitará el acceso a prekínder gratuito de alta calidad para las familias del área de Dallas, informaron autoridades escolares.

La Junta Escolar de Dallas ISD aprobó el programa de becas para prekínder que podrá beneficiar a cientos de familias. Leslie Williams, jefe Adjunto de la Oficina de Equidad Racial y Derek Little, superintendente adjunto de aprendizaje temprano, indicaron que la política de becas para prekínder ayudará a abordar las desigualdades raciales estructurales y brindará beneficios duraderos para más familias con estudiantes de prekínder en Dallas ISD.

“Es una ventaja para el distrito y nuestros estudiantes el lograr que participe el mayor número posible de estudiantes en nuestro programa de prekínder”, dijo Williams. “Sabemos que las cifras indican que cuando los estudiantes participan en nuestros programas de prekínder, tienen un éxito considerable en los años posteriores”.

El Estado de Texas tiene seis requisitos de admisibilidad para que las familias puedan participar en el programa de prekínder sin costo. Esta nueva política ofrece tres maneras adicionales por medio de las cuales las familias podrán tener acceso al programa de prekínder gratis en Dallas ISD bajo la política para las becas:

Ser miembro del grupo estudiantil con más bajo rendimiento en el examen STAAR de tercer grado, que actualmente son los estudiantes afroamericanos;

Ser un estudiante con dominio limitado del inglés, sin importar su idioma natal;

Ser un estudiante cuyo ingreso familiar es superior al límite establecido para poder participar en el programa de prekínder y menor que, o igual a, 300 por ciento del nivel de pobreza. Por ejemplo, el nivel actual para participar en prekínder para una familia de cuatro aumenta de $47,638 a $77,251.

Little indicó que el liderazgo del distrito analizará anualmente las cifras para calcular si la política de becas está teniendo éxito en prekínder y modificará los requisitos según sea necesario. El distrito prevé que por lo menos 200 estudiantes aprovecharán este programa de becas para el próximo año escolar.

“Las cifras indican que el programa de prekínder de Dallas ISD proporciona un cambio significativo y duradero para nuestros estudiantes”, explicó Little. “Le agradecemos a los representantes de la Junta Escolar por haber aprobado ésta enmienda a la política para aumentar el acceso al programa de prekínder y por ayudar a cerrar la brecha de rendimiento académico para nuestros estudiantes”.

JURAMENTO

K. GARCIA

Karla García prestó juramento como miembro de la Junta Escolar de Dallas ISD durante la reunión mensual de esa instancia.

García representará al Distrito 4, que incluye el sureste de Dallas, Seagoville y Balch Springs.

“Ha sido un camino largo y quiero agradecer a todos los que estuvieron a mi lado durante todo este trayecto”, expresó durante su discurso después de la ceremonia. “Gracias por estar conmigo día tras día y por su determinación implacable, para asegurarnos de que le estamos dando a todos los estudiantes la posibilidad de ser representados por una graduada de su propio distrito”.

BUSCAN

PROFESORES

Entre el personal docente de Dallas ISD se encuentran cientos de profesionales que han aprovechado el programa de certificación alternativa para aportar ideas nuevas y años de experiencia en sus campos profesionales a los salones de clases. En la actualidad, el distrito está en busca de profesionales que tengan las destrezas y experiencia necesaria para inspirar, motivar y desafiar académicamente a nuestros estudiantes.

Funcionarios académicos locales urgieron a los interesados ver los requisitos y áreas de empleo. “Si cumples con los requisitos, llena tu solicitud hoy para que te unas a un personal educativo dinámico que esta enfocado en marcar una diferencia en la vida de los estudiantes. Para más información, visita www.dallasisd.org/acp”.

CAMBIO DE

NOMBRES

La Junta Escolar de Dallas ISD aprobó cambiar el nombre de varias escuelas e instalaciones del distrito durante su reciente reunión.

Los cambios son los siguientes:

Eduardo Mata Elementary School ahora se llama Eduardo Mata Montessori School

Roger Q. Mills School for the Talented and Gifted es Trinity Heights Gifted and Talented

Henry B. González Elementary School es conocida como Henry B. González Personalized Learning Academy.

Rosemont International Language Preparatory Middle School es Rosemont Upper

Rosemont Elementary School es Rosemont Lower – Chris V. Semos Building

El Conference Center at Turney W. Leonard Governance and Training Center ahora se conoce como Ada L. Williams Governance Room

El estadio de béisbol en Skyline High School ahora lleva el nombre Tony Tovar Jr. Stadium.