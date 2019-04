Grandes figuras del rock y pop actúan en “Jesucristo Súper Estrella”

Alejandro Gou presentó al elenco de la nueva producción del clásico de teatro musical “Jesucristo Súper Estrella”, un espectáculo que promete marcar un hito en la historia del género, por las grandes figuras del rock y pop que participan.

El elenco está conformado por Erick Rubín como “Judas”, Beto Cuevas como “Jesús”, María José como “María Magdalena”, Leonardo de Lozanne como “Poncio Pilatos”, Kalimba como “Simón”, Yahir como “Pedro” y Enrique Guzmán como “Herodes”.

En conferencia de prensa, el productor Alejandro Gou indicó que estrenarán el 12 de julio y sólo serán 20 funciones en el Centro Cultural Teatro 1, en esta ciudad, debido a que los participantes tienen muchas ocupaciones en agenda y fue difícil coordinar, así como dos presentaciones en Guadalajara y Monterrey.

Enrique Guzmán indicó que reunir tanto talento es un gran riesgo, pero confió en que será el mejor éxito que haya tenido en su carrera, ya que “no estaría metido en esta puesta si no considerara que será un fregadazo”.

En tanto María José consideró un gran honor y privilegio contar con esos compañeros, y recordó que “Jesucristo Súper Estrella” ha marcado la historia. De ahí que “hacer esta versión me emociona muchísimo”.

En su oportunidad Kalimba recordó que en 1989, cuando tenía seis años, Julissa, encargada de la traducción, les ponía videos del montaje para demostrar lo que era calidad, por lo que está muy agradecido por formar parte de la nueva producción.

Alejandro Gou explicó que todo nació por idea de Rubín, quien funge como productor creativo, a quien propuso participar en una de sus producciones.

Sin embargo, Erick le propuso conseguir los derechos para “Jesucristo Súper Estrella”, lo que logró luego de tres años.

“Me siento muy afortunado de realizar este sueño por segunda vez porque para mí era un sueño y ahora con este elenco y producción más contento no puedo estar; estuvimos pensando quienes podían ser los indicados y audicionando, y creo que va a marcar la historia del teatro del país”, externo Rubín.

En tanto Beto Cuevas, quien debido a la excelente audición que hizo todos coincidieron era el indicado para interpretar el personaje de “Jesus”, opinó que es una gran responsabilidad ya que sólo había actuado en teatro en su época de adolescente, y adelantó que será una versión moderna de esta época.

“Cuando escuché una referencia de la canción principal del personaje no sabía que podía llegar a tal nota pero Humberto Gatica, con quien estoy haciendo mi nuevo disco, me ayudó”, platicó Cuevas.

Mientras, Leonardo de Lozanne aseguró que para él “Jesucristo Súper Estrella” es la madre de todas las óperas rock, y bromeó con que le emociona la idea de dar latigazos a su colega Beto Cuevas.

Finalmente, Yahir señaló que le encanta ser parte de ese proyecto. “Es una obra donde todas las estrellas se alinean para ir hacia adelante, hay una emoción bien grande”.

Las letras del “show”, que será una especie de obra musical y concierto, ya que reuniría a 20 músicos en vivo, son de Tim Rice, mientras que Andrew Lloyd Webber es el responsable de la música.

“Llevamos meses de arduo trabajo porque hemos estado en contacto con Andrew, pues es el artista que definió el teatro musical y una marca de las mejores valuadas, es la cuarta vez que se cuenta esta historia”, indicó el productor ejecutivo Guillermo Wiechers.

También innovarán en cuestiones de audio y video mapping, mientras que el vestuario lo diseñará la mexicana Sol Kellan, quien forma parte del Cirque du Soleil. En el resto del elenco participan más de 20 actores y bailarines con gran trayectoria en el teatro musical.

“Para lo visual se aplicará toda la tecnología, como si se montara en Las Vegas. “Jesucristo…” será el influencer más grande del mundo, hay momentos de realidad virtual, la sorpresa será el elenco y la parte visual, hay agua y fuego en el escenario, es algo más grande y se ve que hará historia” externó, por su parte, el director artístico Armando Reyes.

E l vocalista del grupo Fobia, Leonardo de Lozanne, se convertirá en Poncio Pilato, el cual es considerado un villano en la historia pero tratará de mostrar su lado más humano en la puesta en escena “Jesucristo Súper Estrella”, en la que no hará el típico papel de romano, ya que se trata de una versión actual. “Es una combinación de concierto y ópera clásica de los 70, y además está situada en el tiempo actual, entonces va a haber más apertura para crear el personaje”, indicó el cantante a los medios de comunicación.

Explicó que Poncio era un líder del gobierno romano que lo obligaba a ser duro y hasta cruel, y aunque en el caso de Jesús, que será protagonizado por el cantante Beto Cuevas, no tiene razones para crucificarlo, el pueblo se lo exige, por lo que debe tomar una decisión la cual entra en conflicto con su lado sensible.

“Él conecta con Jesús de una forma muy especial y ve la luz que hay en él, a mí me gustaría transmitir eso, más que el tirano que creo es un camino más fácil, esa dualidad de tengo que quedar bien con el pueblo, pero no es justo esto, no tiene caso matar y es una persona que vale la pena que viva”, detalló. El intérprete de éxitos como “El microbito”, “El crucifijo” y “Veneno vil”, aseguró que esta no es una historia de religión sino un poquito más política y humana, una historia de un rebelde que murió defendiendo su causa, y consideró que la esencia del rock es un poco eso.

“Es hacer a veces las cosas al revés para intentar un cambio o tener una propuesta, muchas veces no tiene mucha lógica el rock… Yo creo que Andrew Lloyd Webber que era rockero de corazón escribió esta música con esa rebeldía, inspirado por la historia de Jesús que es la historia de rebeldía más importante de la humanidad”, acotó.

Leonardo aseguró que por ser un amante del rock y cantante de este género será un gran placer hacer este papel, que le permitirá, comentó a Notimex, interpretar tres temas muy exigentes vocalmente, que estudia a la perfección.

“Lo importante no nada más es sacar las notas y hacerlo bien sino conmover a la gente, ese es el mayor reto, ahí es donde hay que trabajar con el personaje y combinar el canto con lo que estás diciendo y con el trasfondo, y mi ambición es que se transmita ese Poncio Pilato humano y conflictuado, más que el tirano romano”, dijo.

Debido a que será más moderno, consideró que esta puesta en escena le puede encantar a los jóvenes y en general a cualquier público, ya que es una historia importante que todos deben conocer.

“Le auguro muchísimo éxito, además la producción a nivel luces, mapping, todo, es excelente, nunca se ha visto algo así en México, entonces estoy muy emocionado por formar parte de esto también”, concluyó.

La obra inicia temporada el 12 de julio en el Centro Cultural Teatro 1, con un elenco que completan Erick Rubín como Judas, María José como María Magdalena, Kalimba como Simón, Yahir como Pedro y Enrique Guzmán como Herodes.