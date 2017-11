Grammy Museum inaugura la exhibición en honor a Carlos Vives

Vives tocó en vivo con dos bandas, una de folclor colombiano y otra de rock para ilustrar la fusión de las dos culturas. Los Angeles, CA.— El GRAMMY Museum ® L . A . LIVE y Bulova presentaron en la noche del lunes DEEP HEART: Roots, Rock & The Music Of Carlos Vives, una nueva exhibición en el Grammy Museum. El programa “An Evening With”, que fue un éxito total con todos los boletos agotados, tuvo lugar en el Clive Davis Theater, donde Carlos hizo una actuación íntima y un Q&A presentado por David Fricke, escritor de Rolling Stone y presentador del programa “The Writer’s Block” en SiriusXM Radio. El nuevo álbum de Carlos Vives, “VIVES”, salió a la venta el pasado viernes y está disponible en todas las plataformas musicales. En el programa de 90 minutos de duración, Carlos y David estuvieron hablando de los orígenes de los varios ritmos dominantes en la música de Carlos y su misión para mantener esos sonidos históricos vivos en la música contemporánea. Comentaron cómo las diferentes áreas geográficas de Colombia, especialmente el Río Grande de la Magdalena y el Mississippi, eran las vías por las cuales los sonidos regionales e internacionales eran transportados de una parte a otra del país, y esto hizo que se combinaran y expresaran en otros ritmos; por ejemplo el jazz y la cumbia. Carlos contó con 8 músicos en el escenario y el público saltó de sus asientos mientras tocaban música para ilustrar la conversación, con canciones como Pa Mayte (1998), El Rock de Mi Pueblo (2004) y más. La exhibición estará abierta hasta el otoño de 2018 y ofrece a sus visitantes un paseo en profundidad por la icónica carrera del colombiano, una de las más importantes figuras de la música en español. En exhibición hasta noviembre de 2018, la exposición contará con: El vestuario que Carlos Vives llevó en su primera aparición en una gran telenovela, “Escalona” El primer GRAMMY que Vives ganó en 2001 como Best Traditional Latin Album, gracias a su disco Déjame Entrar. El Latin GRAMMY que ganó en 2005 como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo gracias a El Rock De Mi Pueblo Decoración pintada a mano que se usó en el video musical de su hit internacional “La Bicicleta”, en colaboración con Shakira Notas escritas a mano y letras de canciones que se usaron en la composición de su álbum Corazón Profundo, ganador del Latin GRAMMY en 2013 “Es un increíble honor poder rendir tributo a través de esta nueva exhibición a uno de los artistas más influyentes de la música latina y de la música colombiana”, comentó Nwaka Onwusa, comisaria de exposiciones del GRAMMY Museum. “Carlos Vives ha sido un colaborador fundamental a la hora de formar el nuevo sonido colombiano y de Latinoamérica. Estamos entusiasmados de compartir esta increíble historia con nuestro público”. “Carlos Vives ha tenido una gran influencia en la música tanto en Colombia como aquí en Estados Unidos”, dijo Scott Goldman, Directora Ejecutiva del GRAMMY Museum. “Mientras su trabajo como cantante, compositor, actor y empresario ha tocado a millones de personas, su compromiso en la educación a través de su escuela de música Rio Grande continúa inspirando a futuras generaciones de artistas. Esperamos que esta exposición sirva también de inspiración.” “Bulova está entusiasmado de trabajar junto con el GRAMMY Museum para promover una exhibición tan inspiradora y educativa de la mano de Carlos Vives, uno de los artistas latinos más influyentes de nuestro tiempo”, comenta Robert Christiano, Vicepresidente Ejecutivo de Marketing en Bulova. “Me siento muy honrado de poder contar mi historia musical y su evolución en estos 25 años de carrera artística. Gracias a la academia y a su museo por la oportunidad”.