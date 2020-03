GRACIAS CORONAVIRUS

–

Pero nos ha hecho cambiar de hábitos- volvió a la carga.

–

Qué has cambiado de tus hábitos-

–

Por ejemplo, lavarnos las manos- respondió muy seguro.

–

¿Antes no te las lavabas?-

–

Sí, pero no como ahora-

–

¿Cuál es la diferencia?

–

Que ahora lo hago por medio minutos-

–

Entonces antes no te las lavabas, solo te las mojabas- dije.

–

Pues… pues si-

–

Y eso para ti es una manera de cambiar tus hábitos-

–

Pues… si-

–

Ah- solo atiné a decir.

Nos hemos vuelto unos expertos en la materia.

Sabemos lo que “hace” en el cuerpo el virus, cuanto dura y los efectos que

trae a futuro.

–

Le pega a todo el mundo- dicen

–

Mucha gente está muriendo- dicen otros… o los mismos.

–

Hay que tomar mucha vitamina C… todos los cítricos habidos y por

haber.

–

Su período de incubación es de 14 días… dicen.

Ya lo sabemos todo, nadie nos va a enseñar nada. Repetimos lo que otros

dicen.

Platicando con otra persona me dice…

–

Cómo es que te atreves a decir que el virus no mata… ¿qué no has

leído las cifras que están dando en las noticias?

–

Claro que las he leído-

–

Una amiga de mi amiga que está en Italia murió por el virus-

–

¿Qué edad tenía esta persona?- pregunté por preguntar.

–

85 años- contestó

Luego le enseñe un articulo de la OMS donde dice que se han quedado

asombrados por la cantidad de muertos en Italia. La gran mayoría de los

infectados y muertos son personas de entre 80 y 90 años de edad.

Hay más de 14 millones de personas que tienen más de 65 años. Italia

tiene el índice de mas personas mayores en Europa.