Golpe de calor vehicular: Un clamor de auxilio

Por: Heidi King

Para muchos, un clima más cálido significa viajes a la playa y vac a c i o n e s veraniegas. Pero con el sol viene el calor, y el calor puede ser un asesino, especialmente cuando se trata de un niño que se ha quedado desatendido o atrapado dentro de un vehículo. Cuando me convertí en madre hace unos 29 años atrás, entendí lo que significaba tener el corazón caminando fuera del cuerpo. Mi corazón llora por aquellos que han perdido un hijo, particularmente cuando unos pocos pasos adicionales podrían haber evitado que una vida joven se acortara. Como la Administradora Adjunta de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), yo, junto con muchas otras organizaciones, estoy comprometida a dirigir la campaña de educación pública para terminar con el golpe de calor (hipertermia) vehicular. Ya, en este año, 29 niños han muerto por insolación/ hipertermia, y ni siquiera estamos a la mitad del verano. 42 niños murieron el año pasa-do, que es el número más alto de muertes desde 2013, cuando 44 niños fallecieron de hipertermia. Y en los últimos 20 años, 772 niños han muerto, todos por quedarse o quedar atrapados dentro de un vehículo. Lo que más me rompe el corazón es que estas muertes se pudieron evitar. En muchos de estos casos, tomar medidas simples podría haber evitado una tragedia. Sea padre, cuidador o espectador, todos jugamos un papel fundamental para la protección de nuestros niños. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos poner fin al golpe de calor vehicular: • Mire antes de cerrar el carro. • Revise el asiento trasero cada vez que salga de su vehículo. • También, como recordatorio, mueva un artículo, como su teléfono celular o un bolso, al asiento trasero. Siempre guarde un animal de peluche en el asiento de seguridad del niño y póngalo en el asiento delantero como un recordatorio visual cuando su hijo esté en su asiento. Si otra persona está conduciendo a su hijo ese día, verifique que su hijo llegue a su destino de manera segura. En resumen, haga lo que sea necesario para proteger a su hijo. Mantenga las llaves fuera de alcance y siempre cierre su vehículo. Un automóvil puede parecer un patio de juegos para niños pequeños. Aproximadamente el 80% de los niños que mueren en autos calientes tienen 3 años o menos. El 28% de los niños que murieron en autos calientes no fueron abandonados, pero quedaron atrapados en vehículos desatendidos. Nunca deje a su hijo solo en un automóvil – ni siquiera por un minuto. No importa si el cielo está nublado, o si la ventana de su vehículo está parcialmente abierta, o si la temperatura ambiental es de 60 grados Fahrenheit, nada de esto puede proteger a su hijo. La temperatura dentro de un vehículo puede elevarse a niveles mortales en minutos, y la capacidad de un niño para regular la temperatura de su cuerpo no es tan efectiva como la de un adulto; se eleva de tres a cinco veces más rápido. Actue. No lo ignore. No se haga de la vista larga. No mantenga la boca cerrada. Y no suponga que alguien “regresará”. Tome medidas si ve a un niño solo en un vehículo; una vida joven podría depender de ello. Si el niño responde, llame al 911 y quédese con el niño hasta que llegue ayuda. Si el niño está angustiado o no responde, llame al 911 y saque al niño del automóvil inmediatamente. Una vez que el niño esté fuera del automóvil, rocíelo con agua fría. No lo sumerja en un baño de hielo. A medida que las temperaturas en todo el país continúan aumentando y los horarios de verano cambian las rutinas, trágicamente reconocemos que el número de muertes por insolación/hipertermia aumentarán. Depende de todos, padres, tutores e incluso transeúntes, poner fin a estas tragedias sin sentido y prevenibles. Únase a NHTSA en la difusión del mensaje. Detengamos esta tendencia inquietante; detengamos la angustia y evitemos que los niños mueran en autos calientes. Siempre pregunte: Dónde está el bebé? Heidi King, Administradora Adjunta de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), es una apasionada de la seguridad pública y de mantener a las personas a salvo en las carreteras de los Estados Unidos. Para obtener más información sobre la seguridad infantil y el golpe de calor, visite NHTSA.gov/heatstroke