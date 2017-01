¡Goles mexicanos para empezar el Clausura!

Los jugadores mexicanos anotaron 14 de los 23 goles de la fecha 1 el Torneo Clausura 2017. México.- Comenzó el Clausura 2017, Fecha 1 incompleta hasta que se celebre el partido entre Chiapas y América, pero que ha pasado ya a la historia por la cantidad de goles de jugadores mexicanos. Fueron 23 goles en la jornada, uno de ellos fue autogol, que también provocó que su autor entrara a los libros de marcas en Primera División, y de los 22 restantes fueron 14 de mexicanos. Destacó el triplete de Hirving Lozano y los dobletes de Erbin Trejo y de Jesús Molina, así como el del argentino Pedro Alexis Canelo. El primer líder de torneo es Toluca, gracias a su goleada 4-1, seguido por Pachuca. Fueron 7 los equipos que comenzaron ganando, solamente se produjo un empate, y fue sin goles, entre el campeón Tigres y Santos Laguna. VERACRUZ 1-0 QUERÉTARO Veracruz inició ganando por tercera vez en los últimos 5 torneos. Leobardo López logró su octavo gol jugando con Veracruz (anota cada 10,75 juegos). Querétaro tenía 10 partidos seguidos sin perder ante Veracruz (6 empates). CRUZ AZUL 1-0 NECAXA Tercero de los últimos 12 torneos en que Cruz Azul inicia ganando (los 3 por 1-0). Adrián Aldrete anotó en la última jornada del torneo anterior y en la primera del actual, no lo hacía ningún celeste desde Alejandro Vela en C-08 y A-09. Séptimo torneo seguido de Liga MX en que Necaxa no gana en la Fecha 1. MORELIA 2-0 TIJUANA Morelia no iniciaba un torneo ganando en casa desde el Apertura 2010. Primer penal que le tiran a Gibrán Lajud en Primera División y se lo ataja a Juan Pablo Rodríguez, quien tiró su número 78 (11 fallados). Carlos Adrián Morales logró su gol 61 en Liga MX y 38 jugando con Morelia. TIGRES 0-0 SANTOS Tigres no anota en su primer partido por séptimo torneo consecutivo. Quinto torneo consecutivo en que Santos no gana en la Fecha 1. Santos alargó a 15 su racha de partidos sin perder ante Tigres (10 empates). LEÓN 2-4 PACHUCA Pachuca le metió 9 a León entre el torneo anterior y el actual, 5 fueron de Lozano. Hirving llegó a 31 goles en la Liga MX, 10 de ellos enfrentando a León. León lleva 4 derrotas consecutivas, en ellas ha permitido 10 goles. GUADALAJARA 2-1 PUMAS Chivas no ganaba su primer partido de torneo desde el Apertura 2011 (tenía 5 empates y 5 derrotas). Pumas llegó a 39 visitas seguidas a Chivas sin ganar, sufrió su derrota 17 en ese período. Alan Mendoza debutó y anotó, el anterior jugador de Pumas que lo consiguió fue Efraín Velarde, en 2004. TOLUCA 4-1 ATLAS Triunfo 22 para Toluca en la Fecha 1 de los 42 torneos cortos que se han realizado. Paulo Da Silva marcó su octavo autogol en Primera División, imponiendo marca. Atlas no perdía como visitante en Fecha 1 desde el Apertura 2010. PUEBLA 2-3 MONTERREY Puebla tenía 7 torneos seguidos sin perder en la Fecha 1 y no recibía más de 2 goles en la jornada inaugural desde enero de 2009, se los hizo Rayados. Jesús Molina logró su primer doblete. Llegó a 22 goles en 296 partidos. Rayados logró su tercera victoria en sus últimas 5 visitas a Puebla, antes de esta racha tenía 3 victorias en 43 partidos.