Gobernadores exponen preocupación ante el paso de migrantes deportados

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Durante la Segunda Mesa de Gobernadores Fronterizos de la CONAGO, los cuatro gobernadores fronterizos y uno del interior de México reunidos en este puerto fronterizo, acordaron exigir al Gobierno Federal acciones reales y directas para responder a la probable repatriación masiva de nacionales mexicanos y de otros países desde Estados Unidos. Pero fue el Gobernador de Nuevo Leon, Jaime Rodriguez Calderon, quien expuso el impacto será fuerte como prestadores de servicio, seguridad, educación, salud, puesto que se verán rebasados. “Quizá me voy a ver un poco como (el Presidente -Electo de EU, Donald) Trump ya que aunque Nuevo León está creando más empleos, los estamos creando para nosotros, para los nuestros, para los que están ahí,” dijo Rodríguez Calderón. “Creo que se va a duplicar la cantidad de repatriados, y siento que debemos buscar mayores recursos para poder proteger los intereses de la economía nacional y la seguridad humana”. Rodríguez además sostuvo que el tema Trump no debe asustar sino ocuparlos para resolver problemas. “Su llegada a la Presidencia (de E.U.) nos causa estupor porque no nos gusta, pero debemos ocuparnos en resolver problemas, evitar dejarlo en solo queja sino establecer estrategias”, dijo Rodríguez Calderón. Durante el evento denominado “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país”, además de Rodríguez Calderón; participaron los Gobernadores de Chihuahua, Javier Corral Jurado; Baja California, Francisco Vega de Lamadrid y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, además de Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del estado de Morelos y Presidente de la CONAGO. Durante una conferencia de prensa García Cabeza de Vaca sostuvo que “la frontera norte de nuestro país tiene prisa, tiene prisa por llevar a cabo acciones que nos permitan crear las condiciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro estado”. Tras dar lectura a 12 acuerdos celebrados por los gobernadores presentes, Garcia Cabeza de Vaca determinó que esperan que con prontitud se lleven a cabo los acuerdos con el gobierno federal. Corral Jurado sostuvo que el lunes se había construido una alianza política ante la amenaza discriminatoria de Donald Trump. “Hay una voluntad no solo para vincularnos más con los sectores políticos y sociales, sino para impulsar el cambio de un paradigma en la política migratoria mexicana”, dijo Corral Jurado. “Es un tema de derechos humanos, es una amenaza a los derechos humanos”. Como Presidente de la reunión, Garrido Abreu, sostuvo que las decisiones tomadas competen a todo el país, ya que hay necesidad de recuperar fondos en el ámbito de seguridad pública. “Con el acuerdo de Fronteridad buscamos que se fortalezcan los gobiernos locales y darles libertad para manejar sus fondos y poder utilizarlos durante crisis humanitarias”, dijo Garrido Abreu. “Así como exigimos un buen trato a nuestros paisanos, entonces estamos obligados a hacer el esfuerzo de fortalecer la política de apoyo a migrantes en nuestros estados”. Los gobernadores también sostuvieron que han mantenido contacto con autoridades y líderes de Estados Unidos, pero que también consideran cómo pueden fortalecer los enlaces y acciones que organizaciones mexicanas establecidas en EU realizan. Entre los líderes que han sido claros en su apoyo a las medidas de comercio internacional se encuentran el Congresista Henry Cuellar, D-Laredo, y el Senador Eddie Lucio, D-Brownsville. “Este es un mensaje claro que demuestra algunos líderes están conscientes de la hermandad que se tiene entre ambas naciones, porque no solo somos socios comerciales, sino que somos una familia y aquí dependemos en gran medida uno del otro”, dijo García Cabeza de Vaca. Pero el grupo de gobernadores fronterizos aclaró que es necesario y prioritario tener el respaldo y apoyo del gobierno federal para poder minimizar los problemas que se viven al norte del país. “Es una exigencia que hacemos los gobernadores fronterizos al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que asuma una actitud donde los mexicanos se sientan orgullosos de él”, dijo Rodriguez Calderon. “Estamos listos y dispuestos mientras veamos que se tomen acciones para proteger los intereses de la economía nacional y la seguridad humana”. Los gobernadores emitieron un documento con 12 acuerdos, de entre los cuales destacaron que el gobierno federal debe cooperar para resolver asuntos en aspectos de migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles derivados del petróleo, carestía de productos básicos, derechos humanos, salud y vivienda. “Ante la amenaza expresa del Presidente Electo de los Estados Unidos de América, sobre la deportación masiva de millones de connacionales, y la afectación de sus derechos humanos, demandamos que el Gobierno Federal tome acciones inmediatas, acompañado de los estados y municipios”, se lee en el tercer punto del acuerdo. También hicieron referencia a la necesidad de apoyar a inversionistas y rechazar presiones y acciones directas en contra de su instalación o permanencia en México. “Solicitamos al Gobierno Federal que las negociaciones que se establezcan entre México y Estados Unidos de América deberán realizarse de manera integral, incluyendo todos los temas de la agenda, destacando derechos humanos, migración, seguridad, economía y medio ambiente, entre otros”, indica otro punto. A la vez pidieron que se evite reducir los Fondos de Seguridad y que se incremente el Fondo de Apoyo al Migrante para el 2017 y 2018, y además continuaron la demanda de un “fondo de fronteridad” para solventar los costos asociados al tránsito, albergue y repatriación de migrantes. También hicieron referencia al deseo de celebrar encuentros con gobernadores homólogos de la frontera sur de los E.U. Al evento asistió como invitado el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fozado. Una tercera mesa de trabajo por parte de los gobernadores fronterizos se celebrará en Monterrey, Nuevo León, en fecha próxima.