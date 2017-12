Galilea criticó a Yuri por su opinión sobre la adopción entre parejas gay

Yuri confesó no estar de acuerdo con la adopción entre parejas gay, por esta razón Galilea Montijo dio algunas declaraciones que causaron polémica. La conductora Galilea Montijo comentó en el programa Hoy sobre las declaraciones de la cantante Yuri sobre la adopción entre parejas gay, pues la intérprete de “Maldita primavera” criticó que las parejas del mismo sexo adopten niños. “Esto me recuerda a la época de la esclavitud (…) Debemos de tener una apertura y respetar, porque tú tengas un gusto diferente a los demás no quiere decir que seas un extraterrestre, eres un ser humano como cualquiera y tienes los derechos como cualquiera”, dijo Galilea. Sin embargo, Yuri mencionó que dicha declaración no significa que se homofóbica, pues con la homosexualidad no tiene ningún problema. Pero dichas declaraciones causaron polémica en el mundo del espectáculo, pues el actor Mauricio Mejía reaccionó y hasta hizo un video en contra de la opinión de la veracruzana. Asimismo le escribió un tuit en el que le cuestiona si ella realmente merecía adoptar un niño. “Tu adoptaste y estabas más ‘perdida’ en tu vida que nadie.”, destacó el actor quien también le dijo que estar rodeada de gays no significa que los ame, “te sirven por eso los tienes contigo”: dijo. Ante lo ocurrido, Yuri ha preferido mantener la calma y en días atrás publicó el siguiente tuit: “… Camina en Paz y perdona a quien no te perdona, acepta a quienes no te aceptan y quien te juzga se condena a si mismo…”