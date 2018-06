Gaby Rivero, feliz por dar vida a un personaje como “Miss Nanny”

* Dirigida a niños de 2 a 4 años, la serie “Muppets Babies” se estrenará el 10 de junio México.- (Notimex) La actriz mexicana Gabriela Rivero, quien se sumó al elenco de la nueva serie animada de Disney Junior titulada “Muppets Babies”, que se estrenará el próximo 10 de junio en las diferentes plataformas de la empresa, dijo sentirse feliz por dar vida a un personaje tan querido y entrañable. “Es un regalo para mí, adoro Disney, si mañana me muero y me preguntan con quién quisiera hablar de los que ya no están con nosotros, diría (Walt) Disney porque lo admiro de toda la vida. Estoy feliz de representar a ‘Miss Nanny’, me siento identificada con ella y estoy muy emocionada de que me hayan dado la oportunidad de representar a este personaje”, expresó. El anuncio de la nueva serie fue dado a conocer en una conferencia de prensa por Ernesto Sánchez Camer, gerente senior de Mercadotecnia de Disney Channels, en la cual detalló que esta serie animada es la nueva apuesta del canal para los más pequeños de la familia. Está basada en la serie original “Los Muppets” y cuenta las aventuras y travesuras en la sala de juegos de “Kermit”, “Piggy”, “Fozzie el oso”, “Gonzo”, “Animal”, “Miss Nanny” y “Summer”, un nuevo personaje. En cada capítulo, los cuales están dirigidos a niños de 2 a 4 años, se presentarán dos historias con las divertidas aventuras de los “Muppet Babies”, que llevarán la imaginación de las niñas y niños a los rincones más lejanos del universo. Sin duda, la nueva imagen de “Nanny” sorprenderá a todos. Una mujer más joven, delgada y con una nueva vestimenta, donde sus medias son el cambio más representativo de este personaje en la nueva serie. “Está padre que tenga esa vitalidad, me gusta que las medias sean verdes porque cada episodio está representado en ellas y los niños se dan cuenta, tengo un sobrino de dos años que me dijo que las medias tienen un símbolo de lo que trata cada capítulo”, comentó. Este representativo cambio en la vestimenta de su personaje se sumó al reto de darle una identidad y nueva voz a una mujer sin rostro. “Debes de transmitir sentimientos con la voz porque no le puedes ver la cara ni sus emociones. Tienes que hacerla dulce, cariñosa, como siempre ha sido el personaje, pero agregándole un poco de mi personalidad”, subrayó. Gaby Rivero confesó que sin tener experiencia en el doblaje, sintió miedo al principio pero su temor desapareció cuando contó con el apoyo de grandes profesionales y el trabajo fue más rápido de lo que pensó. “Cuando llegué, el señor Francisco Colmenero, que es un profesional, me ayudó mucho y me llevó de la mano episodio tras episodio, por eso todo fue muy rápido”, dijo. Adentrase en el personaje no le costó mucho, ya que se declara fan de las caricaturas y tiene una niña muy despierta en su interior. “Ahora que mi tercera hija cumplió 18, qué pretexto voy a tener para poder seguir yendo al cine a ver las películas de animación y no me vea como una teta”, bromeó. Para ella, el sello principal de Disney son los valores bien fundamentados. “Esta serie transmite respeto y enseña a trabajar en equipo con disciplina y entusiasmo, pero sobre todo, invita a las niñas y niños a usar su imaginación para construir grandes aventuras y lograr sus sueños”. La nueva “Nanny” confesó tener un personaje favorito. “’Summer’ es conciliadora, es dulce, es buena onda. No es envidiosa, deja su puesto con tal de que no haya problemas, me gusta su color y que sea una pingüina que se llame verano”, explicó. Tener una carrera amplia donde ha interactuado mucho con niñas y niños, le ha servido para reconocer que siempre hay conductas representativas, ya que cada persona tiene sus propias problemáticas y un carácter distinto a los demás. “‘Nany’ es un personaje muy bonito, siempre está tratando de conciliar para que todo mundo esté bien”. Esta situación no le es indiferente en su vida real. Tuvo que criar a tres niñas que peleaban constantemente y ella tenía que intervenir para resolver sus diferencias. “Ahora ya están grandes y se dan cuenta que el mejor regalo que les pude dar fue tener una hermana. Es una satisfacción ver que los hijos se lleven bien y además es una gran labor, tienes que evitar las comparaciones y promover la igualdad, a pesar de que tengan distintas edades”. Ante la pregunta expresa si ya desea ser abuela, la actriz expresó que aún no está lista, quiere que sus hijas realicen sus sueños, que triunfen en la vida y después que se decidan a tener una familia. “Hasta ellas ven ‘Los Muppets’ y les fascinan, todavía no están listas como para tener un niño”, replicó. Gabriela Rivero inició su carrera profesional como modelo y bailarina, pero el personaje que le dio fama y reconocimiento fue en la telenovela “Carrusel”, donde interpretó a la “Maestra Ximena”, que le abrió las puertas internacionalmente. Actualmente, vive entre Miami y México, donde está realizando la obra “Made in México” con Juan Ferrara, Alejan-dra Jurado y Rafael Inclán, en el papel de “Marisela”. La nueva serie animada tendrá su preestreno el 10 de junio por Disney Junior, Disney Channel, YouTube Disney Junior Latinoamérica y TV Azteca. A partir del día 18 se podrá disfrutar por Disney Junior de lunes a viernes a las 10:00 y 19:45 horas.