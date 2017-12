Gabriel Soto acepta que le fue infiel a Geraldine Bazán

México.- El actor Gabriel Soto rompió el silencio y aseguró que durante su relación, de más de diez años, con Geraldine Bazán sí existieron infidelidades, pero que eso no fue el motivo de su rompimiento con su aún esposa. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el protagonista de la telenovela ‘Caer en tentación” aceptó que al inicio de su romance con la también actriz sí la engañó y que tuvo muchos errores, que complicaron su relación, la cual se vio fracturada por las difamaciones de una revista de circulación nacional. “Geraldine es una gran mujer, una gran madre, que ha aguantado muchas cosas (…) Yo entré a esa relación con mucha inmadurez, cometí muchos errores, lo acepto públicamente infidelidades (…) Muchos errores que se fueron acumulando hasta un punto donde desgraciadamente ya no había confianza y se tornó difícil la convivencia”, precisó Gabriel Soto, de 42 años. El actor puntualizó que jamás existió una infidelidad de su parte con Irina Baeva, de 25 años, y que actualmente está soltero. “Se están tratando de encontrar culpables. Irina no tiene nada y no tuvo nada que ver en mi separación y no hay una tercera persona”, agregó. Soto destacó que son casi nulas las posibilidades de que haya una reconciliación con Geraldine Bazán, quien detalló al programa “Despierta América” que está tranquila tras su separación y evitó dar detalles del proceso de divorcio que enfrenta. “Estoy bien, entera, feliz de estar con mis niñas y lo enfrento como lo que es, como cualquier mujer guerrera, autosuficiente y que por los hijos salimos adelante. Siempre he sido segura y este tipo de cosas (las entrevistas) lo hace más complicado”, agregó la actriz, de 34 años. Hace unos días, la estrella precisó a TVyNovelas que la causante de su divorcio fue Irina Baeva, a quien Soto conoció en la grabaciones de la telenovela “Vino el amor” en 2016. Los rumores de una crisis matrimonial entre Gabriel y Bazán comenzaron desde marzo de 2016, un mes después de su boda en Valle de Bravo, cuando una revista de circulación nacional lo vinculó sentimentalmente con Marjorie de Sousa e incluso aseguraron que era el padre de su hijo Matías. Tanto Soto como Geraldine negaron la información; pero no lograron superar la difícil situación y hace unos días el actor confirmó su rompimiento en un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que pidió respeto por el bienestar de sus hijas, Elisa y Alexa.