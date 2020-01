Fortalecer vecindarios y diálogo con más alumnos, retos de Karla García

La miembro más joven de la Mesa Directiva del DISD

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Los padres de Karla García afirman que su hija siempre fue ambiciosa, pero nunca imaginaron que se convertiría en la persona más joven en ser elegida para la Junta de Síndicos (Mesa Directiva) del Dallas ISD. También se cree que es la primera latina en esa importante instancia.

Carlos y María García emigraron a los Estados Unidos como inmigrantes no autorizados desde su pequeña ciudad natal en Guanajuato, México, y el padre de Karla cruzó la frontera a fines de la década de 1970 cuando era un adolescente. Laboró en trabajos manuales en todo el país antes de que María se uniera a él en los años 90.

Se establecieron en Dallas, donde nació Karla, y obtuvieron estatus legal. Karla creció en Pleasant Grove y asistió a la Escuela de Liderazgo de Mujeres Jóvenes Irma Lerma Rangel de DISD antes de convertirse en la primera de su familia en obtener un título profesional. Se graduó en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

García, de 23 años, expresa que la historia de sus padres es un testimonio del trabajo duro, pero es consciente del impacto que la educación puede tener en la vida de las familias inmigrantes y de bajos ingresos. Es por eso que además de servir en la junta de DISD, trabaja como asociada de preparación universitaria en Dallas County Promise, una coalición que ayuda a los estudiantes de DISD a ir a la universidad de forma gratuita.

Debido a la importancia que representa para la creciente comunidad estudiantil latina la elección de la joven profesionista mexicana, Novedades News reproduce parte de la entrevista que Karla García concedió a The Dallas Morning News de lo que han significado sus primeros seis meses de su mandato de tres años como síndica.

P: ¿Cómo ha influido su experiencia como latina e hija de inmigrantes en la forma en que aborda su trabajo como fideicomisario?

R: Me coloca en un lugar donde entiendo que las cosas pueden no ser tan fáciles como parecen en el papel. Mi experiencia me coloca en una posición en la que reconozco que quizás haya más barreras en las que otras personas pueden no pensar. Hay muchas cosas que suceden dentro y fuera de la escuela que afectan la experiencia educativa de los estudiantes, así que las tengo en cuenta cada vez que tomo una decisión en la mesa.

P: ¿Las personas se sorprenden cuando te conocen y se enteran de que eres una funcionaria electa local?

R: El hecho de que soy muy joven ha sido algo muy sorprendente para la gente, pero también creo que ha sido algo alentador para los jóvenes. Me resulta más fácil hablar con ellos y conocerlos y hacerles preguntas difíciles, tal vez incluso preguntas que nadie les haya hecho nunca. Por lo tanto, aprecio mi capacidad de relacionarme mucho más con los usuarios finales, con nuestros estudiantes reales. Y, usted sabe, la capacidad de hablar con nuestras familias de una manera que tenga sentido para ellos y que podamos tener un diálogo excelente y productivo sobre cómo mejorar nuestras escuelas.

P: Tu edad y falta de experiencia aumentaron durante tu campaña. ¿Cómo has enfrentado o superado eso durante tu mandato hasta ahora?

R: Realmente se trata de tu disposición para aprender y tu disposición para hacer preguntas con el objeto de llenar los vacíos. Quiero decir, honestamente, es una curva de aprendizaje para cualquiera que ingrese a este trabajo. No hay una guía práctica. Aprendes mucho a medida que avanzas. Investigué mucho antes de ser candidata, mientras era candidata, no solo la investigación cuantitativa, sino también cualitativa. Para mí, es una mezcla de ambos mundos. Tienes que hablar con la gente y tienes que mirar los datos y hacer el contexto en el que estamos operando. Si no me encantara aprender, no podría hacer este trabajo.

P: Usted escribió un artículo de opinión para The Dallas Morning News en noviembre sobre datos del sistema de justicia penal de Texas que muestran que su código postal, 75217, y el que está inmediatamente al oeste, 75216, produce la mayor cantidad de presos en Texas. ¿Qué estás tratando de hacer sobre este tema?

R: Lo que escuchará a menudo del público es que las excelentes escuelas están en excelentes vecindarios. Pero si nos fijamos en los datos, mis escuelas en el Distrito 4 e incluso otras en el sur de Dallas tienden a no tener el mismo rendimiento que otros campus. Sé por mi experiencia al crecer que necesitamos fortalecer el sistema de escuelas públicas para fortalecer nuestro vecindario.

Hay vecindarios que tienen organizaciones que los atienden específicamente, pero no veo que tengamos algo así en Pleasant Grove. Una de las cosas por las que estaría abogando es que tengamos una organización principal que posea, de alguna forma o forma, esos resultados y esas iniciativas en Pleasant Grove.

P: ¿Qué quieres que la gente te quite de tu tiempo en la oficina?

R: Quiero que los jóvenes se den cuenta de que no importa de dónde venimos, dónde están nuestros códigos postales y cuánto dinero gana nuestra familia o el color de nuestra piel. Si tienes pasión, estás dispuesto a trabajar duro y tienes potencial de liderazgo, ¿por qué no nos convertiríamos en nuestro propio liderazgo?

La equidad racial es algo que quiero ver que suceda. Quiero asegurarme de que los estudiantes sientan que son una parte activa de su entorno escolar y de hacer realidad su propio éxito, y que la comunidad sea propietaria de una mayor parte de los resultados de nuestras escuelas.

Ya estoy considerando la necesidad de postularme para un segundo mandato, y espero que no sea la única latina, no la primera y la única que he visto en la junta escolar, sino que estamos alentando a más mujeres jóvenes afroamericanas para postularse para un cargo.

SOLIDEZ

DEL DISD

Por primera vez desde 2015, el Distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas ISD) incrementó su calificación crediticia por parte de Standard & Poors (S&P) Global a un AA+, un nivel por debajo de la calificación más alta posible. Durante los pasados cuatro años, el distrito mantuvo una calificación constante de AA.

Adicionalmente, S&P Global Ratings asignó sus calificaciones de ‘AAA’ a largo plazo y una calificación subyacente de ‘AA+’ a los bonos de obligación fiscal ilimitada del periodo 2019.

“Esta calificación confirma la fortaleza financiera, el liderazgo firme del distrito y el panorama de mercado en la comunidad de Dallas. Una valoración más sólida aumenta la confianza de los inversionistas, lo que se refleja en tasas de interés más bajas y ahorros para los contribuyentes”, señaló Dwayne Thompson, director financiero (CFO) de Dallas ISD.

En su más reciente reporte, la mejora refleja la confianza de S&P en que Dallas ISD tiene un manejo financiero estable, que incluye la creación de reservas importantes siendo buenos administradores del dinero de los contribuyentes a través de medidas estratégicas. La lógica para este incremento también se sustenta en la buena gestión, con prácticas y medidas financieras que, a su vez, están respaldadas por reservas fuertes y prácticas fiscales balanceadas.

Dallas ISD tiene $3,700 millones en deuda de obligación fiscal ilimitada (GO) y $143 millones en GO de obligación fiscal limitada, y el panorama en todas las calificaciones se mantiene estable.

La calificación ‘AA+’ es resultado de:

Una economía amplia y diversa, con un sólido crecimiento AV, como muestra el incremento de 9% para el año fiscal 2020;

Ingreso aceptable y buenos niveles de riqueza;

Valor de mercado muy fuerte per cápita de $116,032;

Finanzas sólidas y superávits considerables para los años fiscales 2018 y 2019; y

Una deuda neta moderada de 4.4% como porcentaje del valor de mercado.

Además, las calificaciones subyacentes de ‘AA1’ de Moody’s y ‘AA+’ de Fitch también fueron confirmadas por dichas agencias, ambas con un panorama estable. Estas valoraciones también están un nivel abajo de la calificación AAA, la mayor asignada por estas tres agencias.