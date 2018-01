Formar mejores seres humanos que futbolistas: Escuelas filiales

México.- (Notimex) Cientos de futbolistas profesionales se forjaron en escuelas filiales o centros de formación en México; sin embargo, la meta primordial de estas ins-tituciones es formar a buenos seres humanos antes que jugadores de una Primera División. Una cosa puede llevar a la otra, pero paso a paso y con un buen trabajo respaldado, los niños y jóvenes pueden tener la oportunidad de oro para cumplir su sueño de ser aquel portero, defensa, mediocampista o delantero que soñó con vestir la playera de su equipo favorito y salir en la televisión. El director de la escuela oficial filial Pumas Oceanía, Arturo Canto Vázquez, señaló: “damos una formación integral, llevamos todo de la mano para que el niño tenga valores, una disciplina, una responsabilidad, que por medio del gusto del futbol sean mejores seres humanos”. Dejó en claro que a los padres de familia “no se les promete (que su hijo llegue a profesional), pero es parte de y todos los chicos que vienen quieren ese sueño, pero nuestra prioridad es una formación”. No obstante le da gusto que de esta escuela, filial de Pumas de la UNAM, hayan salido jugadores que llegaron a vestir los colores del Club Universidad, de la Primera División del futbol mexicano, “gracias a Dios se han dado (debuts), tenemos a Alfonso Nieto, a Alan Mozo, Brian Figueroa, Ricardo Jurado, a Arturo Montero, quien debutó en (la Copa) Libertadores, son chicos que ahí van”. Canto Vázquez agregó que “sí hemos dejado gente a ese nivel, pero nunca se los prometemos a los padres como prioridad”. El dirigente auriazul, con 20 años de experiencia en dicha filial, exhortó a los padres de familia a fijarse al llevar a su hijo a una escuela oficial, pues sólo de esa manera tendrán las puertas abiertas a que participen en torneos federados, donde hay visorías y sus hijos puedan cumplir el deseo de ser futbolistas profesionales. “Una escuela ‘patito’ que no está federada no puede participar en un torneo nacional, torneos importantes, donde el niño tiene su desarrollo, donde hay visorías y que es parte de lo que ellos buscan”, señaló en entrevista con Notimex. Canto Vázquez añadió: “en una escuela ‘patito’ que no está afiliada entrena cualquier persona y eso es terrible, porque debe existir gente preparada en todos los sentidos, entonces es mucha la diferencia, lleva muchos riesgos en todos sentidos”. De acuerdo a su experiencia, un chico con cualidades sobresale en el balompié entre los 12 años hasta los 15 o 16, dado que más pequeños en muchas ocasiones pueden engañar, ya sea que tengan buen nivel y se vaya esfumando u otros niños que no aparecían y con cierta edad deslumbran. “Para mí entre los 12 y 16 años, tenemos nenes que desde ahorita los ves y es increíble cómo juegan, pero debemos dejar su desarrollo porque hay veces que ese nene se te va desapareciendo o el nene que no le ves muchas cualidades a la vuelta de tres, cuatro años es un muy buen jugador. En la edad más pequeña te puedes engañar cada día”. Explicó que en esta filial van apegados a lo que solicita el conjunto absoluto de Pumas de la UNAM, “vamos apegados al primer equipo, tenemos un manual de entrenamientos, un plan rector, tenemos que ir por esa línea sumando la experiencia que tenemos”. El dirigente añadió que en Pumas Oceanía “nos regimos por un manual en el que quieren chicos técnicos, rápidos; es lo que te piden y obviamente todos los clubes te piden cierta estatura, pero el perfil que Pumas nos pide es mucha dinámica y mucha técnica”.