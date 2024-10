Fin de semana de Clásico Tapatío de Chivas vs. Atlas, te contamos detalles…

El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas es uno de los partidos más esperados de la Jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga MX, ya que enfrenta a dos de los clubes más históricos y tradicionales del fútbol mexicano. Este enfrentamiento entre los equipos de Guadalajara siempre está cargado de pasión, rivalidad y orgullo, con miles de aficionados esperando ver quién se lleva la supremacía en la ciudad. Tanto Chivas como Atlas llegan a este partido en busca de afianzarse en la lucha por la Liguilla, y este encuentro podría ser crucial para ambos. Chivas, conocido como el «Rebaño Sagrado», llega al Clásico con una plantilla que mezcla juventud y experiencia, y aunque han tenido altibajos en el torneo, siguen siendo uno de los equipos más competitivos. Uno de los nombres más importantes en la alineación de Chivas es Alexis Vega, un jugador que ha sido clave en los últimos años por su habilidad ofensiva y capacidad de generar peligro en el área rival. Junto a Vega, Roberto «Piojo» Alvarado también se espera que tenga un papel importante, siendo uno de los creativos más peligrosos del equipo. En cuanto a la defensa, Gilberto «Tiba» Sepúlveda será uno de los jugadores clave para mantener el orden en la última línea. Su capacidad para leer el juego y su liderazgo en la zaga serán fundamentales para contener a los atacantes del Atlas. Además, Jesús Orozco y Fernando Beltrán han mostrado solidez en el medio campo, lo que será crucial para controlar la posesión y frenar los embates del equipo rojinegro. En la portería, Miguel Jiménez se espera que mantenga su rol como titular, siendo una pieza fundamental para mantener su arco en cero.

Del lado de Atlas, el equipo dirigido por Benjamín Mora ha mostrado una notable evolución en su estilo de juego, basándose en una defensa sólida y una ofensiva letal liderada por jugadores como Julián Quiñones y Julio Furch. Los Zorros buscarán imponer su ritmo y aprovechar cualquier error de Chivas para llevarse el clásico. Además, la fortaleza física de los mediocampistas Aldo Rocha y Edgar Zaldívar será crucial para intentar neutralizar el dinamismo de los atacantes rojiblancos. El Clásico Tapatío siempre ha sido un partido muy cerrado y físico, donde la táctica y la intensidad juegan un papel fundamental. La expectativa para este encuentro es que ambos equipos salgan a darlo todo en la cancha, sabiendo que un triunfo no solo significa tres puntos, sino también el honor de vencer al acérrimo rival de la ciudad. La afición estará dividida, con el Estadio Jalisco o el Akron lleno de energía y cánticos, creando un ambiente inigualable. En cuanto a lo que se espera en términos tácticos, Chivas intentará dominar el balón y crear oportunidades a través de jugadas rápidas por las bandas, aprovechando la velocidad de Vega y Alvarado. Atlas, por su parte, podría apostar por un esquema más defensivo y aprovechar el contragolpe, sabiendo que cuentan con delanteros letales que pueden definir el partido en cualquier momento.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 11 DEL APERTURA 2024 DE LIGA MX

La actividad de la fecha 11 comienza el viernes 4 con dos partidos, el sábado 5 habrá otros seis encuentros y para el domingo 6 de octubre solo se jugará un partido.

Chivas vs. Atlas

Los dos llegan sin ganar a este partido, Chivas empató en casa ante Rayados y Atlas fue goleado por el Atlas, aunque la diferencia entre ambos es de un solo punto para luchar por la Liguilla del Apertura 2024. El partido es este sábado 5 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos.

Cruz Azul vs. Necaxa

Cruz Azul mostró músculo al remontar un 2-0 a Pachuca para ganar 4-2 y seguir firme como líder con 25 puntos y con el Play-in asegurado matemáticamente, por su parte Necaxa ya suma tres partidos sin ganar con puros empates en sus más recientes compromisos. El partido es este sábado 5 de octubre a las 5:00 pm del CT de México en Canal 5 y TUDN; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Atlético de San Luis vs. Rayados

Atlético de San Luis sigue con la irregularidad de ganar y perder un partido cada fin de semana, ahora llega con triunfo en casa y puede volver a sumar, aunque enfrente tendrá a Rayados que rescató el empate ante Chivas y no quiere perder el paso rumbo a la Liguilla. El partido es este sábado 5 de octubre a las 9:00 pm tiempo del centro de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Toluca vs. Pumas

Toluca goleó al Atlas 4-1 de local y asaltó la segunda posición del torneo mexicano con una muestra de su buen futbol y los grandes refuerzos que tiene al momento, Pumas viene con ánimo a tope después de vencer 1-0 al América. El partido será este sábado 5 de octubre a las 7:00 pm del CT de México en Canal 5 y TUDN; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Tigres vs. Puebla

Tigres empató con León de forma polémica y cayó al tercer puesto del Apertura 2024, mientras que Puebla lleva tres derrotas de forma consecutiva al caer en casa ante Juárez el pasado fin de semana. Este encuentro será el sábado 5 de octubre a las 8:00 pm tiempo del centro de México y 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos.

León vs. América

León enseñó mejoras con Eduardo Berizzo y se le arrebató un triunfo con polémica, mientras que América llega tras perder 1-0 en casa ante Pumas en el Clásico Capitalino, hecho que volvió a prender las alarmas en Coapa. El partido es este sábado 5 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por ViX; a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN app