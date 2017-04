Figura de Paulina Rubio es producto del ejercicio dice Susana Dosamantes

* La actriz dice que “La Chica Dorada” se ríe de los chismes. México.- (Notimex) La figura que actualmente luce la cantante mexicana Paulina Rubio es producto del ejercicio, aseguró su madre, Susana Dosamantes. “Toda la vida Paulina ha hecho mucho ejercicio, desde que estaba en Timbiriche y desde que la conozco, tiene las mismas pompas”, respondió la actriz ante los rumores de que la llamada “Chica Dorada” había recurrido a un cirujano plástico para aumentar el tamaño de sus glúteos. El pasado 8 de abril, Paulina Rubio se presentó en el palenque de la Feria de Puebla y, a través de las redes sociales, sus seguidores comentaron que su cuerpo se veía diferente; incluso, hubo quienes aseguraron que podría estar embrazada porque también se le notaba un estómago abultado. “No sé si sean las herencias, pero mi madre era un mujer hermosísima, elegante y bella, sobre todo, buena persona. Lo más importante es ser buenas personas, lo demás se cae en determinado momento”, comentó. Ante la posibilidad de un tercer embarazo de su hija, dijo que se debe tener responsabilidad para traer a un bebé al mundo. “Sobre todo en este país donde lo que sobran son niños. Ella es muy responsable y ella sabrá. A sus hijos (Andrea Nicolás y Eros) los educa muy bien y los tiene con ella todo el tiempo, como yo lo hacía con mis niños”. Ante los constantes rumores y chismes que surgen, dice que ambas prefieren tomarlos con humor y no enojarse. “Paulina es un ser muy positivo y nunca habla mal de nadie, eso es lo que le admiro, los chismes no le interesan. Yo tengo 48 años en esto, ella tiene 30 y si los chismes nos afectaran ya estaríamos enfermas de úlcera e hígado. “Es parte del ‘show business’, ustedes (la prensa) viven de nosotros y nosotros de ustedes, es un matrimonio disfuncional, pero nos seguimos queriendo, a pesar de todo”, apuntó. A sus 45 años, la intérprete de éxitos como “Mío” y “El último adiós” no le pide consejos a su madre en cuestiones del amor. “Ya está grandecita para saber lo que hace y la respeto mucho como individuo. Es una mujer inteligente, triunfadora y eso le da mucha seguridad. No andamos mandándonos consejitos, pues cuando ella necesite de mí siempre voy a estar y cuando yo necesito de ella siempre está”, concluyó.