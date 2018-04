Ferretti: “Tendríamos que jugar la liguilla después del Mundial”

Monterrey, NL.- El director técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, consideró que si se lleva a cabo el parón en la última jornada del Clausura 2018 de la Liga Bancomer, lo justo para su equipo sería disputar la Liguilla después del Mundial de Rusia. “No lo sé que haría si se empieza aplazar una o dos semanas, tres, entonces tendríamos que jugar la Liguilla después del Mundial (risas). Bueno no sé qué pasaría sinceramente, por eso pienso que se van arreglar, porque no son cosas que no se puedan otorgar, lo del pacto es el único país en el mundo que lo utiliza, no veo cómo no llegar a un acuerdo, a no ser de que se agarren a golpes”, dijo. Ferretti confía en que exista un acuerdo entre jugadores y la Asociación Mexicana de Futbolistas para erradicar el ‘Pacto de Caballeros’. “Si sería difícil la situación, sería difícil, pero no quiero pensar en que se va detener el campeonato, no quiero pensar en esto, la verdad, sigo pensando en que se van a poner de acuerdo y va ser un acuerdo para ambas partes, una negociación siempre es buena cuando ganan las dos partes y yo veo que está muy cerca que eso suceda”, mencionó. El miércoles los jugadores tendrán una reunión en la que buscarán un acuerdo con directivos, de no darse la Jornada 17 del Clausura 2018 puede ser suspendida.