¡Feliz 1-00!

El Toluca vence 1-0 al Veracruz para tener un festejo redondo el día de su Centenario y adjudicarse el liderato del Torneo Clausura 2017 Por momentos como este, vale la pena llegar a 100 años. El Deportivo Toluca tuvo un emotivo festejo en su Centenario, no solamente por ganar 1-0 al Veracruz en la Jornada 6, tampoco por ser el nuevo líder del Torneo Clausura 2017, sino por la exhaltación a la leyenda de los Diablos Rojos, 10 veces Campeones ligueros y 2 Copas, bajo un majestuoso e infernal marco que solamente puede otorgar el Estadio Nemesio Diez. Fernando Uribe anotó el único tanto del encuentro a los 23′ tras un centro por izquierda de Rubens Sambueza que el delantero impactó con la cabeza de frente al marco y para hacer que las llamas del auténtico infierno parecieran un baño refrescante comparado con la temperatura alcanzada en el remodelado recinto de la capital mexiquense. Leyendas del Toluca en sus 100 años no faltaron a la cita. La emotividad inició desde antes del silbatazo inicial, pero ya con el balón en marcha, los Tiburones Rojos trataron de ser el invitado incómodo, ese al que se le tuvo que dejar pasar a la reunión por compromiso, pero que tiene la especialidad de arruinar fiestas. Veracruz fue valiente en el inicio del encuentro, pero el gol recibido y, sobre todo, por las prematuras salidas de Freddy Hinestroza y Javier Orozco, ambos por lesión, antes de que acabara la primera mitad; se trataba de dos elementos clave en el ataque escualo. Los dirigidos por Hernán Cristante poco a poco fueron controlando el partido. Ya para el complemento, el dominio territorial de los Diablos Rojos era evidente y el técnico local decidió aderezar todavía más la fiesta escarlata: a los 57′, Jesús Méndez abandonaba el campo de juego para dar pie a Antonio Naelson “Sinha”, el elemento referencia e histórico (junto con Paulo da Silva) de los que estaban en cancha. Fernando Uribe tuvo para ampliar el marcador, pero en ambas ocasiones, el portero Edgar Melitón Hernández impidió el segundo en la frente para los dirigidos por Carlos Reinoso, quienes acabaron por ser testigos de honor en el festejo. Veracruz perdió no solamente el encuentro, sino también la oportunidad de ser sublíder de la competencia al quedarse con 9 puntos. En cambio, el Toluca ganó algo más que 3 puntos: la inmortalidad en un 12 de febrero de 2017 y, por supuesto, el liderato del Clausura.