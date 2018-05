Febrero es el mes nacional del corazón

En Febrero no solamente celebramos el Día de San Valentín, también celebramos el Mes Nacional del Corazón, una celebración que busca concientizar a la población sobre la salud cardiovascular. Las enfermedades cardiacas son responsables de una de cada tres muertes en los Estados Unidos. Y es una de las principales causas de muerte entre los hispanos que vivimos en este país. Los expertos atribuyen este hecho desafortunado a una pobre nutrición y falta de chequeos regulares. Por lo tanto, es crucial que nuestra comunidad se informe bien sobre lo que puede hacer para mejorar su salud cardiovascular y así prevenir riesgos en el futuro. Wonderful Pistachios quiere compartir estos 3 tips para celebrar este mes: 1.- Haz un análisis de tu estilo de vida Hacer un autoanálisis de nuestro estilo de vida y ver cómo se puede mejorar podría ser un primer paso hacia la prevención. Por ejemplo, ¿haces ejercicio regularmente? Tal vez podría agregar actividad física a su día y evitar vivir un estilo de vida sedentario. Busca una actividad física que te guste (puede ser caminar, bailar, andar en bicicleta) y trata de hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. Tu corazón te lo agradecerá. 2.- Ten una dieta balanceada Puedes reducir los alimentos altos en grasas saturadas y dulces, y aumentar alimentos saludables como frutas, verduras y nueces. La evidencia científica sugiere, pero no prueba, que comer 1.5 onzas por día de la mayoría de los frutos secos, como los pistachos, es parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, lo que puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Wonderful Pistachios contiene 14 gramos de grasa por porción y el 90% de su grasa no está saturada. 3.- Hazte chequeos frecuentes: Aprovecha este mes para iniciar conversaciones en casa sobre la importancia de realizar chequeos anuales. Las enfermedades cardiovasculares, y otras enfermedades en general, si son detectadas a tiempo pueden tener ser tratadas.