‘Fast & Furious’ tendrá su propia serie producida por Vin Diesel

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica ‘Fast & Furious’, con Vin Diesel como productor ejecutivo.

Diesel hizo el anuncio este lunes en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline.

«La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de ‘Fast & Furious'», aseguró Diesel.

Fuentes detallaron a la misma publicación que hasta el momento solo una de las series de ‘Fast & Furious’ se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases de desarrollo en Universal Television.

Mike Daniels (‘Sons of Anarchy’) y Wolfe Coleman (‘Shades of Blue’) son los showrunners y productores ejecutivos de la serie, y escribieron el episodio piloto, mientras que Diesel será productor ejecutivo junto con Sam Vincent a través de One Race.

Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama.

La saga estadounidense de acción centrada en carreras callejeras tuvo una serie animada en Netflix llamada ‘Fast & Furious Spy Racers’, que contó con seis temporadas entre 2019 y 2021.

La franquicia ‘Fast & Furious’ cuenta con 11 películas, y está previsto que ‘Fast Forever’ se estrene en 2028.

La expansión de la franquicia Fast & Furious hacia el streaming confirma que Universal Pictures busca mantener vigente una de sus propiedades más exitosas en una etapa donde las plataformas digitales dominan gran parte del consumo de entretenimiento mundial. El anuncio realizado por Vin Diesel marca el inicio de una nueva fase para la saga.

La decisión de desarrollar series derivadas también demuestra que el universo de “Fast & Furious” todavía tiene suficiente fuerza comercial para extenderse más allá de las películas. Durante más de dos décadas, la franquicia ha logrado construir una base sólida de seguidores alrededor del mundo gracias a la mezcla de acción, velocidad y personajes reconocibles.

El hecho de que Peacock apueste por contenido exclusivo basado en la saga representa además un intento de competir con otras plataformas que han fortalecido sus catálogos mediante universos cinematográficos expandidos. Las franquicias continúan siendo uno de los activos más valiosos dentro de la guerra del streaming.

La participación de Vin Diesel como productor ejecutivo será clave para mantener la esencia de la franquicia. El actor se ha convertido en el rostro principal de la serie de películas y en una pieza fundamental para preservar la identidad narrativa que ha acompañado al proyecto desde sus inicios.

Aunque todavía no se revelan detalles de la trama, existe gran expectativa entre los seguidores sobre la posibilidad de explorar nuevas historias, personajes secundarios o incluso líneas argumentales paralelas relacionadas con el mundo de las carreras clandestinas y el espionaje internacional que caracteriza a la saga.

La experiencia de Mike Daniels y Wolfe Coleman también genera interés dentro de la industria televisiva. Ambos productores cuentan con trayectoria en series de acción y drama criminal, un elemento que podría darle a la adaptación televisiva un tono más oscuro y desarrollado que el visto en algunas entregas cinematográficas recientes.

La franquicia ha sabido reinventarse con el paso de los años. Lo que comenzó como una historia enfocada en autos modificados y carreras callejeras terminó evolucionando hacia producciones de gran escala con misiones internacionales, tecnología avanzada y espectaculares secuencias de acción.

Otro aspecto importante es el potencial económico que representa esta expansión. “Fast & Furious” ha generado miles de millones de dólares en taquilla global, además de mercancía, videojuegos, atracciones temáticas y contenido derivado. Ahora, las series podrían abrir nuevas oportunidades comerciales para Universal.

La experiencia previa de la franquicia en televisión mediante la serie animada “Fast & Furious Spy Racers” también sirve como antecedente positivo. Aunque estaba dirigida a un público más juvenil, el proyecto logró mantenerse varias temporadas en Netflix, demostrando que existe interés en historias alternas del universo creado por la saga.

La futura llegada de “Fast Forever”, programada para 2028, indica que Universal no tiene intención de cerrar completamente la franquicia en el corto plazo. Más bien, el estudio parece decidido a transformar “Fast & Furious” en un universo multimedia capaz de sobrevivir más allá de sus protagonistas originales.

Con este nuevo proyecto, Hollywood vuelve a apostar por las franquicias consolidadas como fórmula para atraer audiencias en un mercado cada vez más competitivo. Mientras los espectadores esperan conocer más detalles de la serie, la expectativa gira en torno a si “Fast & Furious” logrará repetir en televisión el mismo impacto global que alcanzó en la pantalla grande.

(c) Agencia EFE