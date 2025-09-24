¿Falta de respeto? Turco Mohamed revela pláticas para llegar a la Selección, pero con cámaras apagadas

En los últimos tiempos, el nombre de Antonio Mohamed es sinónimo de éxito, ya que en los equipos que ha dirigido en casi a todos los ha hecho campeones. Y en su momento sonó para dirigir a la selección mexicana y reveló que fue lo que pasó.

El argentino y actual técnico de Toluca confesó para el programa de Futbol Picante de ESPN que sí tuvo un acercamiento con los directivos, ya que se encontraba dentro de la terna de entrenadores para dirigir al Tricolor tras el fracaso de Gerardo Tata Martino en el Mundial de Qatar 2022.

“Mi momento pasó… Era cuando fue (Diego) Cocca. Para mí ese era mi momento, tuve charlas, dos zooms. La primera charla me pareció bastante interesante, la segunda charla nada”, confesó el entrenador campeón con Toluca, quien no descarta dirigirla en cualquier momento.

Mohamed consideró que solo lo llamaron de compromiso, ya que no se vio ningún interés en contratarlo a pesar de las reuniones que se dieron. Pero al preguntarle que no es lo mismo un equipo que una selección, el Turco aseguró que él tendría una base de 15 jugadores para así poder trabajar.

“Los entrenaría trabajarlos siempre y de ahí buscar quién tiene su mejor momento e ir cambiado, no tanto cambio”, aseguró.

¿Cuántos títulos tiene Antonio Mohamed en la Liga MX?

El Turco Mohamed tiene cuatro campeonatos, el primero fue con los Xolos de Tijuana que les dio su único campeonato de su historia en el Apertura 2012. Con las Águilas del América sumó su segundo título en el Apertura 2014. Su tercera estrella fue en la segunda etapa con Rayados, en el Apertura 2019. Con Toluca logró su cuarto título en el Clausura 2025.