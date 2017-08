Factor ‘Piojo’ levanta a las Águilas y hunde a los Xolos

MÉXICO.- El factor Miguel Herrera define los caminos del América y de Xolos. La varita del actual director técnico de las Águilas es más que evidente. En un lugar lo extrañan por sus resultados, mientras que en otro lo idolatran de nuevo, gracias a las victorias constantes. Al menos es lo ocurrido en el inicio de este Apertura 2017. América y Xolos viven actualidades notablemente distintas. Una de las muchas razones que pueden existir es justamente el ‘Piojo’. Luego de dos temporadas en las que Herrera mantuvo en la cima a Xolos, en cuanto salió del equipo, los resultados deportivos cambiaron de inmediato. En el inicio del Apertura 2017 y ahora con Eduardo Coudet como estratega, el cuadro fronterizo acumula un punto de 12 disputados, producto de un empate y tres derrotas. El plantel no cambió de inmediato. Se fue Guido Rodríguez como uno de sus hombres más importantes, pero fuera de él, no hubo muchas más modificaciones. La estrategia, las ideas, la manera de buscar los encuentros sí que ha sido distinta y Xolos es uno de los cinco equipos que no han ganado una sola batalla. El contraste lo vive América. Durante tres años vivieron sin Miguel Herrera y no hubo muchos éxitos. El equipo se había acostumbrado al ‘Piojo’ y por azares del destino tuvieron que separarse. La vuelta siempre fue añorada. Después de todo esta se completó y el saldo actual es de tres victorias consecutivas y el segundo lugar de la clasificación tras cuatro jornadas. Herrera dio soporte y una nueva cara de un equipo que terminó con lesionados y sin Liguilla la campaña pasada. En el inicio de temporada, las Águilas han sumado nueve de 12 puntos, con un equipo ordenado, seguro en defensa y certero cuando necesita serlo de cara al marco rival. Hace seis meses, en el inicio del Clausura 2017, a estas alturas, el cuadro azulcrema era lugar 16. El equipo todavía aquejaba el cansancio y la escasa pretemporada tras jugar la Final del Apertura 2016 y disputar el Mundial de Clubes. Justamente ese comienzo fue fulminante para aspirar a la Liguilla semanas después. El factor Herrera es notable. América y Xolos lo saben. Unos festejan y se ilusionan, mientras otros lamentan su salida.