Extienden Comisionados quedarse en casa hasta el 15 de mayo: Dallas

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- En un franco enfrentamiento con el gobernador Gregg Abbott, los comisionados del condado de Dallas votaron ayer martes a favor de extender la orden de permanencia en el hogar hasta el 15 de mayo, dos semanas después de la medida estatal emitida por el mandatario republicano de Texas.

El juez Clay Jenkins y los comisionados Elba García y Theresa Daniel votaron a favor de la extensión. Los comisionados John Wiley Price y J.J. Koch sufragaron en contra.

Price expresó su preocupación de que la orden estuviera en conflicto con la decisión de Abbott. La orden del gobernador afirma la autoridad sobre todo el estado y suspende los poderes de las entidades locales si las órdenes emitidas entran en conflicto con la ordenanza estatal.

Jenkins manifestó que dependería de Abbott decidir si la extensión del condado de Dallas entra en conflicto con su orden.

«Si me equivoco, él nos dirá rápidamente y nos indicará que tenemos que dejar que todos jueguen baloncesto y hagan lo que quieran el 30 de abril», aseveró Jenkins.

La semana pasada, Abbott anunció que las cirugías electivas se reanudarían el 22 de abril y que los minoristas podrían comenzar a vender pedidos para llevar el 24 de abril. Los parques estatales reabrieron el pasado lunes con requisitos de distanciamiento social. También anunció que las escuelas permanecerían cerradas hasta el final del año escolar.

UN PLAN,

NO FECHAS

Días después de que el gobernador Greg Abbott anunciara que estaba levantando algunas restricciones impuestas a los tejanos debido a la pandemia de coronavirus, el diputado federal Colin Allred aseveró que no quiere que los funcionarios actúen demasiado rápido.

«Tengo algunas preocupaciones sobre la reapertura de todos nuestros negocios sin puntos de referencia específicos y un plan para ayudarnos a superar esto», cuestionó.

El congresista dijo que se ha avanzado en el estancamiento de la «curva» de la enfermedad en el norte de Texas, pero que el distanciamiento social por sí solo no es suficiente para poner fin a la pandemia. En cambio, criticó, los líderes políticos deberían escuchar a los expertos médicos que piden pruebas más generalizadas y un mejor seguimiento de contactos antes de permitir un regreso a la normalidad.

«Necesitamos un plan, no una fecha» para reabrir nuestras comunidades, dijo.

El juez demócrata de Dallas Clay Jenkins y la doctora Julie Trivedi, especialista en enfermedades infecciosas del UT Southwestern Medical Center, se reunieron con Jenkins mediante una llamada telefónica sobre el coronavirus apenas el pasado lunes por la noche.

CRITICAS

A TRUMP

Allred calificó de «inexcusable» que la Administración Trump no ha hecho más para aumentar las pruebas para el coronavirus.

Jenkins hizo eco de esa frustración, al señalar que los sitios de prueba en el condado de Dallas tienen la capacidad para realizar muchas más pruebas al día, pero no las suficientes a causa de la falta de los productos químicos necesarios o el equipo de protección personal para realizar esos exámenes a gran escala.

Jenkins señaló que los investigadores descubrieron que, cada día, se deben realizar alrededor de 152 pruebas por cada 100,000 personas para garantizar que la mayoría de las personas con COVID-19 sean identificadas y aisladas. En Texas, ese número es de aproximadamente 27 por 100,000, dijo.

«Si no tenemos pruebas adecuadas, no podemos determinar lo que realmente está sucediendo», criticó.

Jenkins apuntó que era especialmente importante identificar a las personas con el virus que son asintomáticas o que sólo tienen síntomas leves y podrían infectar a otros sin darse cuenta.

Señaló un hogar de ancianos en Duncanville donde dos residentes habían dado positivo por el virus. Los funcionarios decidieron evaluar a todos los demás residentes y descubrieron que unos 20 más tenían la enfermedad, indicó.

UNIDADES

MOVILES

Jenkins expresó que el condado pronto tendrá unidades móviles de prueba, donde los trabajadores médicos podrán ir a centros de atención a largo plazo y otros lugares donde las personas no pueden hacerse las pruebas por sí mismas.

Trivedi dijo que tales pruebas eran cruciales, especialmente debido al aumento de casos entre poblaciones vulnerables en refugios para personas sin hogar, cárceles y hogares de ancianos.

Las instalaciones médicas locales han visto una disminución reciente en los pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, dijo Trivedi. Pero agregó que eso podría cambiar, con números récord de nuevos casos reportados durante el fin de semana.

También señaló que el clima cálido y soleado puede hacer que las personas abandonen algunas de sus precauciones y se congreguen al aire libre, algo que podría conducir a un aumento de las infecciones.

Allred respondió varias preguntas de los electores, y afirmó que está trabajando para mantener a flote el Servicio Postal de los EU. Y que quiere que todos tengan la opción de votar por correo en noviembre.

«Lo que sucedió en Wisconsin fue una desgracia», aseveró, refiriéndose a los votantes en las elecciones primariaa que soportaron largas filas a principios de este mes después de que fracasaron los esfuerzos para posponer los comicios.

Allred agradeció a los tejanos del norte por sus sacrificios durante la pandemia y dijo que aunque «puede pasar algún tiempo» antes de que las cosas vuelvan a la normalidad, las perspectivas económicas están vinculadas a la salud pública.

«Tenemos que seguir centrados en derrotar a este virus», enfatizó.

PROTESTAS EN

EL CAPITOLIO

Cientos de manifestantes marcharon en el Capitolio de Texas pidiendo el fin de las órdenes de quedarse en casa del gobernador Greg Abbott, comparándolas con la «tiranía» y exigiendo la reapertura de los negocios en el estado.

La protesta se produjo después de que Abbott anunciara un plan para reabrir lentamente la economía del estado, que incluirá la apertura de tiendas minoristas para servicios «para llevar», la flexibilización de las regulaciones sobre cirugías electivas y procedimientos médicos, y la reapertura de parques estatales.

Los manifestantes llevaban carteles que decían «Las vacunas pueden causar cáncer y muerte», «¡Todo trabajo es esencial» y «¡Abierto ahora!» cuestionaron la amenaza del virus.

La protesta fue organizada por InfoWars, un sitio web con sede en Austin que promueve teorías de conspiración, y tiene un seguimiento masivo en línea.

Alex Jones, el anfitrión de InfoWars que calificó falsamente el tiroteo masivo en una escuela primaria en Sandy Hook, Connecticut, como un «engaño», comparó las órdenes de Abbott con la tiranía.

«No dejes que te digan como hicieron los nazis que no eres esencial», dijo. «Eres esencial. América es esencial. Y esta es la guerra del siglo XXI que intenta cerrarnos y Texas está liderando el camino contra estos tiranos».

Muchos en la multitud dijeron que habían estado sin trabajo y sin un cheque de pago durante un mes. No habían podido comunicarse por teléfono con la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas para solicitar el desempleo y los propietarios de pequeñas empresas no habían podido solicitar el Programa de Protección de Cheques financiado con fondos federales, que dejó de aceptar solicitudes el jueves después de casi agotar sus recursos.

ATACA LA

DERECHA

Jennifer Bailey, una peluquera de 42 años de Killeen, dijo que casi ha agotado sus ahorros. Ella es la principal proveedora de su madre de 73 años y sus dos hijas.

«Probablemente me queda un mes y luego estoy en una situación muy seria», dijo.

Mandy McConico dijo que el restaurante de su familia, Rowdy’s Diner en Kemp, ha despedido a cuatro de sus siete empleados. Sin permitir que los restaurantes vuelvan a abrir por completo, dijo, las pequeñas empresas perderán todo.

«Para los estadunidenses, es esencial alimentar a nuestras familias», dijo. «La pobreza mata. La depresión mata.

Abbott, un republicano, indicó el viernes que está ansioso por reabrir la economía, pero que el proceso debe hacerse con precaución.

Se ha enfrentado a una fuerte oposición de algunos en el estado, incluidos muchos en el extremo derecho de su partido, que dicen que las preocupaciones sobre COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, son exageradas y su orden de permanencia en el hogar debe finalizar de inmediato. .

También han surgido protestas en estados como Michigan, Minnesota y Virginia, donde los gobernadores demócratas han implementado políticas de permanencia en el hogar. El presidente Donald Trump, un republicano que le ha dado múltiples entrevistas a InfoWars, avivó a los manifestantes al tuitear que los manifestantes deberían «LIBERAR» Michigan, Minnesota y Virginia.