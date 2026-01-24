Expertos abogan por destinos conectados con emociones y que apoyen a la comunidad local

Madrid, 23 ene (EFE).- Los viajeros usan cada vez más las nuevas tecnologías (IA) y buscan destinos que conecten con sus emociones y permitan relacionarse con las comunidades locales, lo que influye en la comunicación turística, han señalado expertos del sector este viernes en la primera Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, en el marco de Fitur.

Durante la mesa ‘El futuro de la comunicación turística’ de este evento, organizado por IFEMA Madrid y la Agencia EFE, el presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Miguel López-Quesada, ha explicado que hoy la sociedad toma muchas decisiones de viaje «con el corazón o con otras vísceras».

«Nos mueve lo emocional, y la imagen es muy poderosa para lo emocional», ha señalado. En este nuevo paradigma es necesario, a su juicio, un lenguaje «mucho más visual, más corto, donde la emotividad pesa sobre la racionalidad, y eso genera respuestas más rápidas» a la hora de elegir un destino.

Para López-Quedada no debe haber una brecha «entre lo que ofreces y lo que das», porque, de haberla, el viajero se sentirá decepcionado y no tendrá ganas de repetir ese destino.

Las emociones priman sobre otras cuestiones

La jefa de Asuntos Públicos para Booking España y Portugal, Yasmina Laraudogoitia, ha añadido que el turista también busca «una experiencia auténtica, superpersonalizada» que conecte con su personalidad y con las comunidades locales.

Uno de esos ejemplos es la política de turismo del estado de Nayarit, en México, cuyo secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez, ha señalado que el objetivo es preservar los orígenes del territorio y reivindicar en la comunicación a la población autóctona.

«Vinimos a ‘vender’ a nuestra gente, a darles el lugar que se merecen” ha defendido Suárez, en lugar del sol y playa. Para ello, promocionan que los visitantes entiendan la cultura mexicana o cómo viven las personas “que durante siglos han preservado el lugar», que destaca por sus parajes naturales y arqueológicos.

La mesa, patrocinada por el estado mexicano de Nayarit y moderada por el responsable de Nuevas Narrativas de la Agencia EFE, Javier Picazo, también ha tenido tiempo para hablar de la influencia de las nuevas tecnologías en la comunicación turística y en la elección de destinos por parte de los usuarios.

El impacto de la IA

El presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segitur), Enrique Martínez, ha explicado que la IA y los grandes cantidades de datos recopilados ayudan a las autoridades de un destino a prevenir si el turismo está «impactando» en problemas como los precios de la vivienda.

En este sentido, ha señalado que, a través de los datos que reciben de reservas en su plataforma, se pueden descubrir destinos emergentes, pero también aquellos que tienen una masa «crítica» de viajeros.

El sistema ha integrado varias tecnologías de IA, como una planificador de la ruta para el turista y filtros inteligentes, para que el usuario determine sus gustos y preferencias y, con ello, su búsqueda sea más fácil: «Nuestro objetivo es crear el viaje conectado, que un usuario pueda reservar todo aquello que está relacionado con un viaje». EFE

jmbl/jrm/eaf/amf