Exigen en protesta la renuncia de EPN

A través de varias pancartas exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. Nuevo Laredo, Tams.- Un grupo de neolaredenses inconformes por la alza del precio de la gasolina protestaron de manera pacífica frente al monumento de Los Fundadores ayer por la tarde, donde también exigieron por medio de carteles la renuncia del Presidente de la Repúblicßa, Enrique Peña Nieto. Señalaron que hasta no obtener una solución favorable del precio de la gasolina continuarán con la protesta en los días próximos. “Convocamos a la ciudadanía para tratar de dar una protesta al Gobierno Federal por los aumentos en el precio de la gasolina y al impuesto IESP; además para exigirle también a la Diputada Federal quién no nos ha dado ninguna información de lo que esta gestionando ante la alza en el costo del combustible, que nos afecta a todos”, dijo Mario Guerra Macías, participante de la manifestación. En los carteles que portaban los manifestantes exigían que el Presidente Enrique Peña Nieto fuera retirado del poder, aseguraron los protestantes que no se estaba manejando adecuadamente los recursos que México tiene. Debido a que en el interior del país los mexicanos se han manifestado a través de saqueos en tiendas departamentales, los protestantes comentaron que la mejor forma de reclamar al gobierno es el alzar la voz.