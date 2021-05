Exigen cambios radicales en la Policía para frenar su violencia

Share on Twitter

Share on Facebook

Reportan 394 casos, que incluye 29 muertes

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Al igual que Dallas, varias ciudades aledañas respaldadas por los comisionados de este condado, están experimentando con nuevos modelos para detener el uso excesivo de la fuerza policial, así como ayudar a personas con enfermedades mentales, mientras son detenidas por agentes de alguna corporación.

Uno de estos programas ha destacado incertado en la sección de adultos jóvenes en la Biblioteca Pública de DeSoto, en el que se ha desarrollado un experimento para cambiar la seguridad pública.

Vestida con una blusa polo azul y un chaleco negro que oculta su placa de policía, la teniente Melissa Franks supervisa la nueva iniciativa de la ciudad desde una oficina que alguna vez sirvió como sala de descanso para el personal de la biblioteca.

Este equipo de atención de DeSoto en particular tiene como objetivo conectar a los residentes en crisis de salud mental y sus familias con servicios para mantenerlos fuera de la cárcel y el hospital.

Su ubicación, una habitación bañada por luz fluorescente con piso de baldosas blancas y cubículos nuevos de color negro, no fue un accidente, sino un cambio simbólico para poner a los oficiales de Policía en un contexto diferente y acercarlos a ellos con otros recursos a la comunidad.

Establecido en octubre pasado, Care Team es uno de los varios programas en los que el condado de Dallas está invirtiendo para ayudar a las ciudades más pequeñas a responder al cálculo racial del verano pasado.

El condado otorgó a DeSoto casi $ 2 millones para establecer un equipo regional con otras ciudades cercanas que algún día podría incluir un centro comunitario sin cita previa, una clínica de asistencia legal y un programa de asistencia alimentaria y de vivienda, si Franks se sale con la suya.

“He visto esta brecha en la comunidad durante años”, aseveró Franks, un veterano de 16 años. “Creo en invertir en las personas, incluso si eso significa que debemos quitarle dinero a la Policía. Esta es nuestra oportunidad de hacer algo significativo».

LEGADO

DE FLOYD

El asesinato de George Floyd, hace un año en Minneapolis, provocó una protesta nacional sobre la vigilancia y el racismo en los Estados Unidos. Floyd, un hombre afroamericano, fue asesinado por Derek Chauvin, un oficial de policía blanco que fue condenado por asesinato a principios de este año. Dallas, como muchas otras ciudades importantes del país, fue el hogar de un movimiento de protesta sostenido. En ese momento, los líderes electos en todos los niveles prometieron reformas rápidas.

Un año después, el cambio ha sido lento y la Policía sigue matando a personas.

Desde la muerte de Floyd, los datos estatales mantenidos por la oficina del Fiscal General muestran que al menos 85 personas han muerto a manos de la Policía desde el asesinato de Floyd. Un análisis de Mothers Against Police Brutality, una organización sin fines de lucro de Dallas que ha abogado por cambios radicales en la Policía, coloca el número más alto, en 394. Eso incluye 29 muertes en el condado de Dallas. El análisis se basó en datos recopilados en FatalEncounters.org, un sitio web que ha rastreado las muertes relacionadas con la Policía desde 2000. El sitio web cuenta todas las muertes que ocurren cuando la Policía está presente o son causadas por ellos, eclipsando el alcance de la base de datos del estado.

A pesar de la falta de cambios en todo el sistema, la conversación no se ha detenido, como algunos temían. Y aquellos que piden alternativas dramáticas, incluida una gran desinversión en la Policía a favor de iniciativas contra la pobreza, creen que el terreno aún es fértil.

“Sabemos que crear un nuevo sistema da miedo”, dijo Classi Nance, coordinador de la Coalición En Defensa de Vidas Negras, una red de grupos de defensa que se formó en medio de las protestas del verano pasado. “Pero estamos juntos en esto. Y al igual que alguien tuvo que desmantelar la esclavitud, alguien tiene que desmantelar la vigilancia (agresiva)».

Nance y otros activistas dijeron que planean impulsar más en las próximas semanas a medida que los gobiernos locales comiencen a establecer sus prioridades presupuestarias. Entre los principales objetivos está conseguir objetivos mensurables específicos para los programas que ya están en marcha y presionar para obtener fondos directos para las organizaciones sin fines de lucro basadas en la comunidad que están trabajando para frenar la violencia o acabar con la pobreza.

PROMESA

DE LIDERES

Los líderes del condado dicen que están listos para cumplir.

El éxito de los esfuerzos en curso y la próxima ola de activismo responderá si el asesinato de Floyd fue realmente un momento decisivo sin rival en otros innumerables casos de hombres y mujeres afroestadunidenses asesinados por la Policía.

“Las protestas vienen en oleadas, pero la brutalidad policial mortal es una rutina. Literalmente sucede todos los días”, denunció John Fullinwider, cofundador de Mothers Against Police Brutality. “Creo que hay un espacio más amplio para el cambio transformador y no soy demasiado pesimista. Pero la historia no te enseñará el optimismo al respecto».

Si bien el debate sobre “desfinanciar a la Policía” se ha convertido en un foco político que ha reverberado desde las elecciones presidenciales hasta las más recientes contiendas del Concejo Municipal, un área de amplio acuerdo ha sido la necesidad de crear respuestas alternativas a las llamadas de salud mental.

Franks, la teniente de Policía de DeSoto, ve el trabajo que está haciendo su equipo como una transición entre el sistema policial moderno y algo nuevo.

“Por causas ajenas a nosotros, el cuidado de los enfermos mentales ha estado en gran parte bajo el cuidado de los Departamentos de Policía de esta nación”, dijo. “Estamos acostumbrados a utilizar el 911 cada vez que tenemos una crisis de salud mental o cualquier otra necesidad. Hasta que la sociedad pueda mirar a otros lugares, la Policía tiene que dar un paso al frente».

RESPUESTAS

ALTERNATIVAS

A diferencia de otros modelos, incluido el equipo RIGHT Care con sede en Dallas, que envía a un oficial de Policía, un trabajador social y un profesional médico a las llamadas activas, el equipo de DeSoto se reúne con los residentes y sus familias 24 horas después de que son llevados al hospital por una emergencia de salud mental. o porque fueron referidos.

Dallas planea expandir este equipo de crisis de salud mental. ¿Debería seguir involucrada la Policía?

Desde 2018, un oficial de Policía, un paramédico y un trabajador social han estado respondiendo a llamadas de crisis de salud mental en el sur de Dallas como parte del equipo de RIGHT Care. A medida que la ciudad busca hacer crecer el programa, los críticos cuestionan si la Policía debería ser parte de la fórmula.

Entre los objetivos del seguimiento se encuentra proporcionar a los residentes herramientas que les ayuden a navegar por el sistema de atención médica e identificar otras necesidades que puedan tener: alimentos, vivienda, asistencia legal. Franks dijo que espera que el enfoque de atención posterior proporcione más que una “curita más grande” que una llamada de intervención no policial durante una emergencia de salud mental.

Entre octubre y marzo, el equipo de DeSoto ha rastreado unos 200 casos. Algunos residentes reciben llamadas semanales, otros vienen a la biblioteca para reunirse con su asistente social una vez al mes. Algunos nunca regresan.

«Somos persistentes en hacer contacto», recalcó Franks. “La gente está desordenada. Y tratar de ayudar a la gente también lo es».

Como parte de la subvención que DeSoto recibió del condado de Dallas, el gobierno de esa vecina ciudad trabajará con otras cuatro metrópolis, Cedar Hill, Duncanville, Lancaster y Glenn Heights, para desarrollar el programa para una respuesta regional.

La esperanza es que las ciudades puedan acceder a más recursos para ayudar a pagar todos los servicios necesarios para ayudar a las personas a superar las emergencias de salud mental y llevarlas al sector sur.

POBREZA,

UNA CAUSA

«Es difícil tener salud mental si no tienes una casa, un trabajo o un automóvil», dijo Franks. “Con demasiada frecuencia, las personas que necesitan ayuda tienen que ir hasta Dallas, y eso es difícil para ellos. Necesitamos un plan para ayudarlos aquí».

El trabajo en DeSoto no es el único esfuerzo en marcha.

Los comisionados del condado de Dallas aprobaron más de $ 5 millones el año pasado para financiar proyectos en Rowlett, Mesquite, Balch Springs, Seagoville y Sunnyvale. La oficina del Fiscal de Distrito también está liderando un esfuerzo para lanzar una alternativa a la cárcel, conocida como el centro de desvío, para las personas que son arrestadas regularmente por entrar sin autorización.

Cada proyecto se encuentra en varias etapas y tiene diferentes enfoques.

Rowlett ya había contratado a un segundo oficial de Policía para unirse a su Programa de Asistencia en Crisis, que comenzó hace siete años y ha sido dirigido por un oficial.

Mientras tanto, las otras ciudades están trabajando juntas para lanzar un programa inspirado en el programa CAHOOTS en Eugene, Oregon. El equipo CAHOOTS incluye un trabajador social y un paramédico que son enviados, sin un oficial de Policía, a una llamada de salud mental. En las ciudades del sudeste, el equipo reemplazará a los oficiales en algunas llamadas de emergencia y se acercará a las personas sin hogar.

El fiscal de distrito John Creuzot dijo que espera que el centro de desvío abra a finales de año. También está trabajando para obtener dinero para una expansión más rápida del programa RIGHT Care de Dallas. Además, está colaborando con un grupo de ciudades del noroeste, Addison, Carrollton, Farmers Branch y Coppell, para comprender mejor cómo pueden abordar las emergencias de salud mental.

“Hacer saber a la gente las consecuencias de prácticas arraigadas puede afectar las decisiones sobre políticas públicas”, dijo Creuzot.

Un esfuerzo que se inició pero que aún no ha logrado ganar terreno es un programa de asistencia para el desalojo, dijo Darryl Martin, administrador del condado de Dallas que dirigió los esfuerzos del condado a pedido del juez Clay Jenkins.

NUEVA

ESTRATEGIA

Martin dijo que espera lanzar ese trabajo en serio con grupos comunitarios confiables tan pronto como la pandemia parezca estar disminuyendo.

Martin planea reunir a las ciudades participantes, así como a un grupo de activistas que escribieron una lista de demandas que describen los cambios necesarios después del asesinato de Floyd, para discutir el progreso y comenzar a pensar en lo que sigue.

Sara Mokuria, cofundadora de Mothers Against Police Brutality es una de las autoras de una lista de propuestas que pide cambios drásticos en el presupuesto de la ciudad y el Departamento de Policía.

La mencionada Coalition enumeró 10 demandas para transformar Dallas y frenar la brutalidad policial. Pero los expertos se han preguntado ¿cómo responderá el Ayuntamiento?

Si bien el memorando se publicó a principios de este mes en medio de las protestas masivas provocadas por la muerte pública de George Floyd después de que fue detenido por un oficial de Policía blanco, las recomendaciones se han compartido durante años, pero han recibido poca consideración en el Ayuntamiento de Dallas.

“Creo que todos sabemos que el enfoque debe estar en las diferentes interacciones policiales con la comunidad”, dijo Martin. «Cuanto más podamos brindar servicios, más podremos evitar que la Policía interactúe con esas poblaciones, tendremos resultados más exitosos».

Sara Mokuria es una de las autoras del Memo de las 10 nuevas direcciones, que sirvió como plataforma de lanzamiento para el trabajo del condado, dijo que la próxima iteración debe centrarse en resultados específicos.

“Es bueno sentarse y tener estas conversaciones y aprender y crecer”, dijo Mokuria. “Pero necesitamos movernos a un lugar con un propósito claro y metas definidas. ¿Cómo nos aleja este trabajo de la dependencia de la Policía y del sistema de castigo penal? «

LIMITES A

LA POLICIA

Durante varios años antes de la muerte de Floyd, una red flexible de activistas trabajó para convencer al Ayuntamiento de Dallas de que reconsiderara sus prioridades presupuestarias. La seguridad pública en Dallas, y en la mayoría de las otras ciudades, representa aproximadamente la mitad del gasto discrecional total.

Ese grupo se galvanizó el año pasado cuando el Concejo Municipal señaló una nueva apertura para repensar cómo gasta su dinero para mantener a Dallas a salvo. Si bien el consejo finalmente votó sobre un recorte simbólico del pago de horas extras de la Policía, los activistas vieron la oportunidad como una forma de construir su poder político y su base de miembros.

Desde entonces, los activistas dicen que han formado conexiones más profundas, desarrollado su infraestructura y recibido una avalancha de nuevas donaciones para ayudarlos con su trabajo.

Regresarán este año tanto en el Ayuntamiento como en el condado cuando la temporada presupuestaria comience con un nuevo mensaje: invierta en programas comunitarios que estén funcionando. Específicamente, la coalición planea pedir a los gobiernos locales que recibieron pagos directos del estímulo del gobierno federal más reciente que envíen al menos el 22% de sus ganancias inesperadas a organizaciones locales que realizan trabajo contra la violencia y la pobreza.

“No solo estamos pidiendo reformas”, dijo Nance, coordinador de En Defensa de las Vidas de los Negros. “Estamos pidiendo novedades. No estamos tratando de eliminar la seguridad pública, sino basarnos en las alternativas que ya existen en la comunidad».

La coalición ya está haciendo circular una encuesta en la comunidad y está comenzando a hacer un sondeo para comprender mejor las prioridades de los diferentes vecindarios.

Jenkins dijo que apoya objetivos más concretos, especialmente limitar la cantidad de interacciones que las agencias de Policía del condado de Dallas tienen con el público, así como enviar más dinero a proveedores comunitarios.

“El momento todavía está aquí”, dijo. «Mientras nos mantengamos enfocados en ello, podemos seguir progresando».