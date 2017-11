Exhiben la megacasa de ‘El Bronco’

Jaime Rodríguez, Gobernador de NL, construye una casa de unos 5 mdp que, dijo, pagará con dinero obtenido por reciente venta de 2 predios. Monterrey, N.L.- El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, aseguró este martes que con la reciente venta de dos predios pagará la construcción de una casa de unos 5 millones de pesos que realiza desde hace un año en su natal Ejido Pablillo, en el Municipio de Galeana “Vendí dos propiedades que tengo en Icamole”, di-jo, “con esas dos propiedades yo pagaré (la obra), porque la contraté llave en mano. Ahorita está a mitad de construcción. Yo espero tardarme un año más. “La construcción la contraté alrededor de 4 mil 500 pesos metro cuadrado”, añadió. “Irá creciendo en la medida que yo quiera”. El Mandatario estatal afirmó que los predios los vendió hace unos tres meses a una empresa dedicada a desarrollos campestres. Luego de que un medio local publicó que edifica una casa de unos 25 millones de pesos -con mil 200 metros cuadrados de construcción, incluyendo dos cabañas, en un terreno de 39 hectáreas-, el Mandatario refutó esas cifras. Detalló que es de 659 metros cuadrados y que el costo incluye el terreno, que estimó en 29 hectáreas. “Esa propiedad tengo yo con ella 20 años. La comunidad ejidal otorgó un certificado a mi nombre que está en mi declaración patrimonial”, expresó. Para hacer la casa, que tiene figuras de caballos de cantera, señaló que contrató a Corsa Construcciones para la obra, que todavía no paga. “Es con dinero mío, que no tiene nada que ver con dinero de Gobierno”, aseguró. La construcción, dijo, es de su diseño, y tiene cantera y sillar, material que es elaborado en Pablillo. La megacasa está a la entrada de Pablillo, cerca de un área de aserraderos, en una zona arbolada, a 2 kilómetros de la carretera. Contrasta con las edificaciones del ejido, que son humildes, incluyendo la casa de la madre del Gobernador, localizada a unos 4 kilómetros. En un recorrido, se observaron unos 10 trabajadores en la construcción, que se lleva cabo en un predio cercado. Tras afirmar que no se trata de una casa de lujo, y que la inició hace aproximadamente un año, Rodríguez arremetió contra TV Azteca y el periódico “El Horizonte”. “Quiero acusar a tu medio de delincuentes”, le señaló al reportero de esos dos medios. “Tienen ocho meses persiguiéndome con ese tema y hasta hoy se les ocurrió publicarlo. La gente ahí, que está construyendo, los corrió a ustedes como delincuentes. Yo los voy a acusar, los voy a demandar por invadir una propiedad privada. Y no es cierto eso que están publicando”. Dijo que la publicación se debe a un “enojo” de TV Azteca por una deuda de la pasada Administración. “Es porque no le he querido pagar 250 millones de pesos que nos está cobrando por el tema del CNCI”, dijo en referencia a la cancelación de un contrato. “Y por una deuda que supuestamente tiene el Gobierno por un negocio que hizo TV Azteca con el Gobierno anterior, de una publicidad en la Secretaría de Turismo en ese tiempo, por lo que ha sido demandada Patricia Aguirre y pronto será demandada la que sustituyó a Patricia Aguirre”.