Excandidata presidencial aspira a Alcaldía de Dallas

Dallas, Tx.-

El electorado y los residentes en general de Dallas han sido impactados por una inesperada candidata a convertirse en la nueva presidenta municipal de esta ciudad. Y no, no es George W. Bush o Ross Perot. De hecho, la aspirante a la Alcaldía ni siquiera apareció en la boleta electoral en Texas. Alyson Kennedy, quien se encontraba en las papeletas en siete estados como candidata del Partido Socialista de los Trabajadores en las elecciones presidenciales de 2016, dijo que quiere reemplazar al alcalde Mike Rawlings. Kennedy y otros miembros de su grupo recolectaron firmas en Dallas durante el fin de semana con la esperanza de obtener un lugar en la boleta electoral. “Cuando salimos y compartimos nuestro mensaje, en ese momento resonó entre mucha gente de nuestra sociedad”, enfatizó Kennedy. “Y creo que eso se debe a que el sistema que hemos implementado, en todos los niveles de gobierno, sólo satisface las necesidades de una pequeña minoría”. En las elecciones de 2016, Kennedy recibió 12,467 votos, aproximadamente el 0.01 por ciento del voto popular nacional y menos de la mitad de los sufragios recibidos por “alguno de esos candidatos”, una opción sólo en Nevada. Kennedy reconoció que se enfrenta a probabilidades similares en la contienda por la Alcaldía de Dallas, que incluye a otros siete candidatos, todos los cuales tienen mayor riqueza personal, conexiones políticas más profundas o ambas Kennedy manifestó que se mudó a Dallas a principios de 2018 y trabaja en un Walmart. Una visita a la Alcaldía es una buena manera de “llegar a tantas personas como podamos con nuestro mensaje”, indicó.

ACTIVISMO POR EL PUEBLO Kennedy, de 68 años, ha estado involucrada con causas socialistas y organización sindical durante cuatro décadas. Nacida en Indianápolis, formó parte de la primera ola de mujeres mineras del carbón en los Estados Unidos. Se unió a United Mine Workers en 1981 y trabajó en minas de Virginia Occidental, Alabama y Utah. A principios de la década de 1980, participó en el Proyecto de Empleo de Carbón, que luchó contra la discriminación en el empleo en las minas en los Apalaches. En Utah, Kennedy ayudó a organizar a los mineros, muchos de ellos inmigrantes de México, para luchar por mejores salarios y condiciones de trabajo más seguras. Esta mina finalmente se cerró, lo que Kennedy llama una victoria porque muchos de los mineros obtuvieron mejores beneficios cuando fueron empleados por otros operadores cercanos, que habían cambiado sus prácticas después de la disputa laboral. Cuando Kennedy ofreció su plataforma de alcalde, los hilos de su campaña nacional todavía estaban presentes.

A FAVOR DE AMNISTIA Pidió una amnistía para los millones de trabajadores indocumentados en el país, algo sobre lo que el Ayuntamiento tiene poca influencia, al tiempo que argumenta que su estado hace bajar los salarios para todos los trabajadores. Para atender las necesidades de infraestructura de Dallas, se necesita un programa masivo de empleos financiados por el gobierno “a salarios de escala sindical”, aseveró. Tal programa ayudaría a proporcionar salarios suficientes para atender las necesidades de vivienda asequible, recalcó Kennedy. Sobre temas más específicos de Dallas, Kennedy afirmó que la ciudad necesita un mejor transporte público; la aspirante aseguró que a muchos de sus colegas les lleva varias horas para dirigirse a sus trabajos en los autobuses de DART. Kennedy también enfatizó que Dallas debe abordar seriamente las denuncias de brutalidad policial. Recordó que participó en las protestas luego de la muerte de Bothem Jean en su propio apartamento por un oficial fuera de servicio, así como en las protestas en torno a la huelga de maestros en Oklahoma y contra una redada de Aduanas e Inmigración en una fábrica en París, en el noreste de Texas. Otros siete candidatos han anunciado sus candidaturas para la Alcaldía: el planificador del Distrito, Mike Ablon; el empresario Albert Black Jr., el exfiscal de la ciudad, Larry Casto; el miembro saliente del concejo municipal, Scott Griggs; la gerente general de una organización sin fines de lucro, Lynn McBee; la exasesora del gobierno de Clinton, Regina Montoya; y el fideicomisario del ISD de Dallas, Miguel Solís. Se espera que el exrepresentante estatal republicano Jason Villalba anuncie su candidatura esta semana. El período de presentación de solicitudes para las elecciones al puesto de Alcalde y al Concilio se extiende del 16 de enero al 15 de febrero; las elecciones son en mayo, con una segunda vuelta en junio si ningún candidato gana al menos el 50 por ciento de los votos.

PROTESTAN EMPLEADOS Para los empleados federales que trabajan sin remuneración en el área de Dallas/Fort Worth y el norte de Texas y en todo el país, el viernes, que marcó el récord del cierre gubernamental más prolongado, fue el día que temieron. Era día de pago, y sus talones muestran $ 0.00; sus depósitos directos salieron vacíos. “Un cheque de pago va a ser difícil, pero mucho más perder dos o tres cheques de pago”, aseveró Gregory Watts, un oficial de correcciones federales de Arlington y presidente del Local 1298 de la Federación Americana de Empleados del Gobierno. A medida que el cierre se dirige hacia su 22º día, lo que lo hace más largo que el cierre récord de 1996 durante el gobierno de Clinton, la disputa sobre la solicitud del presidente Donald Trump de obtener fondos para el muro fronterizo no parece estar más cerca de resolverse. Desde que el cierre parcial comenzó el 22 de diciembre, Watts ha escuchado a algunos colegas de los correctores sobre sus inquietudes: ¿cómo vamos a pagar los servicios de guardería cuando están en el trabajo? ¿Cómo vamos a pagar la gasolina, el alquiler, los servicios públicos, sin mencionar las facturas que vencieron en Navidad? Muchos trabajadores le han dicho a Watts que si el cierre dura mucho más tiempo, tendrán que conseguir un trabajo de medio tiempo para poder subsistir. “A la mayoría de nosotros no nos pagan un gran salario. “Estamos viviendo de cheque en cheque”, aseveró Watts, cuyo sindicato nacional representa a más de 700,000 trabajadores del gobierno. Watts, un padre soltero con cinco hijos de 18 a 31 años, comparte sus preocupaciones. Varios de sus hijos viven en casa con él. “Definitivamente están confiando en mí”, expresó. TRATO DE PEONES Aseveró que la paga de los trabajadores federales no debe ser tratada como la de peones en una disputa política. Watts se encontraba entre las docenas de trabajadores federales que se manifestaron en el centro de Dallas esta semana para llamar la atención sobre la difícil NOVEDADES NEWS • MIERCOLES 16 DE ENERO, ’19 Local 3 VIENE DE LA PRIMERA VIENE DE LA PRIMERA situación de las familias trabajadoras, como la suya, bajo el cierre, que ha dejado a unos 800,000 empleados en todo el país sin paga. “Es una especie de bofetada en la cara”, acusó Kyle Coats, que también sigue trabajando pero que no se le paga como oficial de correcciones federal cerca de su casa en Seagoville. “Se nos dice que tenemos que ir a trabajar, pero no se nos está pagando por ello”. Coats paga la manutención de sus hijos y contribuye a las facturas médicas de su hija. “Esos no van a parar”, señaló. “La electricidad, el agua, necesitas gas y comida, me va a afectar mucho”, aseveró. Planea recortar servicios, como los del cable e internet, “cosas que no son esenciales para la vida diaria básica”, indicó. La frente de Coats se arruga cuando le preguntan si cree que el cierre terminará pronto. “Absolutamente no lo sé”, enfatizó. Coats, un veterano del Ejército, trabaja como oficial en la Institución Correccional Federal, en Seagoville. Actualmente no se le paga debido al cierre del gobierno, que se convirtió en el cierre más largo en la historia de los Estados Unidos. Todo el personal esencial debe trabajar sin remuneración, y Coats es uno de ellos. CAPRICHO TRUMP Trump ha dicho que la financiación de un muro fronterizo es una necesidad y ha reflexionado públicamente sobre el Congreso y el uso de poderes de emergencia para pagar la valla de acero. restablecerla. El comité del lunes pasado apoyó unánimemente que el Concilio completo votara para programar las audiencias. El presidente de la Asociación de la Policía de Dallas, Mike Mata, indicó que esta institución y los residentes pueden trabajar juntos para encontrar una mejor manera de avanzar en una ordenanza de toque de queda. “Mi mayor temor”, afirmó, “es que permitamos que algo como esto caduque y no reinstalemos nada más, y volveremos aquí en seis meses porque estamos enterrando niños asesinados”.

SEGURIDAD A LOS NIÑOS La titular de la Policía, U. Renee Hall, aseguró a los miembros del Consejo que el toque de queda es una “herramienta” para que las autoridades policiales mantengan seguros a los adolescentes y niños. Hall manifestó que ha estado siguiendo el debate sobre los toques de queda en otras ciudades. Por ejemplo, Austin y San Antonio han eliminado o suavizado sus ordenanzas y han iniciado programas para jóvenes como alternativas. Hall señaló que está abierta también a las alternativas. “Apoyo la participación de la comunidad para que podamos servir mejor a nuestra sociedad”, indicó. Kingston, el mayor defensor del Consejo para poner fin al toque de queda, no estuvo presente en la reunión del lunes. Tuvo el respaldo para apuntalar su posición de una coalición que incluye a la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas y al Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que previamente envió una carta a todos los miembros del Concilio explicando las razones, principalmente los derechos civiles y las relaciones entre la Policía y la comunidad, para oponerse a la ordenanza. Entre los que hablaron en esa reunión estuvo Mayra Fierro, quien no tenía hogar cuando era adolescente y ahora es una defensora de los jóvenes sin hogar. Fierro dijo que si el toque de queda termina, el gobierno local todavía tiene la obligación de darles a los menores un lugar donde refugiarse. La reconocida activista dijo a los miembros del Consejo que la ciudad debería ofrecer programas nocturnos o programas juveniles fuera de horario. “Me gustaría ver que Dallas use los datos de citas existentes que tenemos y trazar programas fuera de horario para esa comunidad”, enfatizó Fierro. “La ciudad de Dallas puede hacerlo mejor”. Los demócratas, que ahora controlan la Cámara de Representantes, han descartado el muro fronterizo como un desperdicio y sin mérito. El viernes, Trump instó públicamente a los arrendadores y a los cobradores de facturas a que se muestren comprensibles con los empleados federales mientras continúa el cierre. “He sido propietario por mucho tiempo … ellos trabajan con personas, los alentaría a ser amables y fáciles”, dijo Trump. Coats negó con la cabeza enojado cuando se le preguntó si la sugerencia de Trump podría funcionar. “Estoy trabajando sin paga. Realmente estoy haciendo mi trabajo “, recalcó. “Deja de mantener a mi cheque de pago como rehén”, envió su mensaje al presidente. Coats se negó a comentar directamente sobre la disputa del muro fronterizo, diciendo que trabaja “dentro de las paredes” en una prisión federal. “Pero si no tienes el personal dentro de esa prisión para proteger esos muros, ese muro no te hará ningún bien”, aseveró.