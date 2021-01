EXAGERADOS O ALARMISTAS

Venancio había comprador unos pececitos y los llevó a su pecera.

Sólo que después de varios días de tenerlos los fue a devolver.

No estaba muy contento con la compra que había hecho.

Cuando llega al lugar en donde había comprador los pececitos le dijo al gerente del lugar que los pececitos que había comprador estaban enfermos.

– ¿Cómo que están enfermos?

– Así es, ustedes no se han dado cuenta de que esos pececitos están enfermos. Así que exijo que me regresen mi dinero. No voy a tener pececitos enfermos en mi pecera.

El gerente miraba a los pececitos y no notaba nada raro en ellos ni siquiera que estuvieran enfermos.

Se hacía la pregunta de que cómo era posible que Venancio se hubiera dado cuenta de que los animalitos estaban enfermos.

Miraba y miraba por un lado por el otro lado y los pececitos no daban señal de que estuvieran enfermos.

– ¿Está seguro que están enfermos?

– Ya le dije que si… y muy enfermos-

El gerente más extrañado que nada se dirige a la caja para regresarle el dinero que había gastado Venancio en la compra de los pececitos.

Cuando ya estaba saliendo Venancio de la tienda de mascotas el gerente le pregunta.

– Oiga señor, me puede decir ¿cómo es que usted se dio cuenta de que estos pececitos están enfermos? Yo los veo muy bien de salud.

– Nomás sáquelos del agua y verá como se convulsionan los condenados-

Hace años se hizo un estudio en Argentina

¡Dios!!!!!…. Así es, una vez más lo voy a decir por si acaso queda alguna duda… ¡Dios!!!!!!

No puedo creer el resultado de un estudio que se hizo en ¡Argentiiiiiiina Che!

El estudio indica que el hombre no está preparado para un encuentro con seres de otro planeta.

Ja ja ja ja ja ja ja y mas ja ja ja ja ja ja ja… “pero que no cunda el pánico” ya se ha tomado cartas en el asunto. “Estamos” enviando señales a los extraterrestres para que se den cuanta de nosotros y así cuando lleguen a este planeta no les extrañe nuestra manera de vivir.

Estas señales que se les ha enviado a los ET van en varios idiomas, signos, símbolos… etc.

El fin es, que cuando lleguen a nuestro planeta ya estén relacionados con nuestra “inteligencia”.

Mi pregunta es… ¿Jaime Maussan estará enterado de lo que está haciendo la NASA? El asegura que desde hace muchos años ya tenemos entre nosotros alienígenas. Y son tan inteligentes estos alienígenas que todavía no nos entienden… pobrecitos, no sé si ellos o nosotros.

Tengo una duda… ¿los alienígenas hablarán? Digo para ser inteligentes… creo que no hablan.

————————————————————————————————-

Llega el amigo a confesarse

– Acúseme, padre que me estoy acostando con una mujer que no es mi esposa-

– En serio hijo, ¿estás arrepentido hijo?

– Si padre-

– Y esa mujer con la qu e te estas acostando… ¿es bonita?-

– No padre, no es bonita. Es más, esta fea la pobresita-

– Creo que la estas regando hijo-

– Por que dice eso padre-

– Porque la penitencia no se da porque es bonita o fea la mujer… la estás regando hijo-

¿Cuál sería la diferencia entre alarmistas o exagerados?

Resulta que en la playa de Acapulco México estaba un turista con un tanque de oxígeno. ¿Por qué traía el tanque de oxígeno? Al menos yo no le preguntaría. Muy el si quiere andar cargando un tanque de oxígeno. Mientras que no me pida que le ayude que cargue con todo lo que quiera cargar ¿no?

Pues muchas personas luego, luego, sacaron sus conclusiones… la mas, que estaba enfermo del Covid… JA JA JA JA JA JA JA vaya que tienen mucha imaginación. Lo peor, es que éste turista estaba sin mascarilla. Enfermo, sin mascarilla y en la playa… ¡Dios!!!!! BOMBA

¿Que acaso nada más los que están enfermos del Covid usan tanque de oxígeno? La ignorancia andando… ¿“acaso será falta de ignorancia”?

Alarmistas o exagerados… usted que opina.

