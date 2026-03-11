Evacuan aeropuerto de Kansas City por una amenaza de seguridad; FBI investiga

Una amenaza de seguridad obligó este domingo a evacuar parcialmente el Aeropuerto Internacional de Kansas City, generando momentos de tensión entre pasajeros y trabajadores mientras las autoridades federales y locales evaluaban la naturaleza del incidente. El operativo se llevó a cabo en la ciudad de Kansas City, donde agentes de seguridad activaron protocolos preventivos tras recibir una alerta que fue considerada potencialmente peligrosa.

La situación movilizó a distintas corporaciones de seguridad, incluyendo a la Policía Aeroportuaria y al Buró Federal de Investigaciones, que inició de inmediato una investigación para determinar la credibilidad de la amenaza. Las autoridades señalaron que su prioridad era verificar la seriedad de cualquier riesgo antes de permitir el reingreso de pasajeros y personal al edificio. Aunque el aeropuerto confirmó que se trataba de una amenaza potencial, no se revelaron detalles específicos sobre su origen ni sobre el tipo de advertencia recibida. Durante las primeras horas del incidente, agentes de seguridad recorrieron diferentes áreas de la terminal para descartar riesgos.

Mientras se desarrollaban las inspecciones, el aeropuerto informó a través de redes sociales que se estaban aplicando medidas de seguridad como parte de un protocolo preventivo.

El Departamento de Aviación de Kansas City indicó que algunas secciones de la terminal fueron desalojadas de forma ordenada.

Las autoridades explicaron que la evacuación se realizó únicamente como una medida de precaución mientras se evaluaba la situación.

La movilización comenzó alrededor de las 11:15 de la mañana, hora local, cuando los equipos de seguridad activaron el protocolo de emergencia. De acuerdo con reportes de medios locales, cerca de dos mil personas abandonaron temporalmente las instalaciones durante el operativo.

Pasajeros, trabajadores del aeropuerto y visitantes fueron dirigidos hacia zonas seguras fuera del edificio mientras continuaban las revisiones.

A pesar de la evacuación parcial, los equipos de seguridad lograron mantener el control de la situación sin que se reportaran incidentes mayores. Las operaciones aéreas sí se vieron afectadas mientras se realizaban las inspecciones.

El portal de seguimiento de vuelos FlightAware reportó más de 120 retrasos en vuelos programados para ese día.

Además, al menos dos vuelos tuvieron que ser cancelados debido a la interrupción temporal en el funcionamiento del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de Kansas City es uno de los centros de transporte más importantes de la región.

El aeródromo moviliza en promedio a más de 40 mil 700 pasajeros diarios entre vuelos nacionales e internacionales.

Horas después del incidente, las autoridades informaron que el aeropuerto reanudó sus operaciones normales. La reapertura se produjo una vez que los equipos de seguridad concluyeron las inspecciones y determinaron que no existía una amenaza inmediata.El incidente ocurre en un contexto de alerta en materia de seguridad dentro de Estados Unidos.

Recientemente, un reporte del Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre el posible aumento de amenazas relacionadas con el actual escenario geopolítico. Ese informe, que fue filtrado a medios de comunicación, menciona la posibilidad de ataques de individuos radicalizados y de ciberataques contra infraestructura crítica.

Las autoridades consideran que estas amenazas podrían intensificarse debido a la guerra que enfrenta Estados Unidos contra Irán. Las disputas se han intensificado por las críticas a las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Mientras se resuelve el debate político en Washington, los organismos de seguridad continúan trabajando para prevenir cualquier amenaza potencial.

En ese contexto, incidentes como la evacuación en el aeropuerto de Kansas City reflejan el nivel de precaución con el que actualmente operan las autoridades en Estados Unidos.