Europa en una encrucijada

!! Europa en una encrucijada !!

Por : Ing. Esteban Sanchez

La Unión Europea se encuentra en una crisis energética como nunca, debido a que no cuenta con

energéticos como el gas y petróleo seguros, y lo que les espera es un invierno muy frio debido a

que las reservas con que cuentan la están usando gradualmente para su uso, mientras las

industrias prefieren cerrar o emigrar a otros países por los altos costos de los hidrocarburos y su

escases para suministrarlas. Además, ya salen los habitantes para protestar ante los gobiernos

también porque ya no les alcanza para el pago de los altos costos de las facturas del gas como es el

caso de Italia, España, Francia, Alemania entre otras naciones.

Ahora resulta que Estados Unidos ha implantado un tope del costo de los hidrocarburos para toda

la Unión Europea, sobre todo a los hidrocarburos procedentes de Rusia y otros países, Rusia ya no

está suministrando gas a la Unión Europea hasta que le levanten las sanciones impuestas por ellos

mismos y el pago será en rublos al costo que se establezca sin tomar en cuenta el tope que se

implanto por los Estados Unidos. Cabe mencionar que dicho tope del costo de hidrocarburos, ni

sus propios socios lo quieren respetar como es el caso de Noruega que está suministrando en

cantidades pequeñas a la UE, como también Nigeria pero sin satisfacer sus necesidades tanto para

el consumo de sus habitantes como para la industria por lo que no les queda de otra que

comprarlo al precio que les vendan; también en el caso de los productores de gas de los Estados

Unidos no están de acuerdo en vender a la UE su gas al tope del precio establecido, además que

no están dispuestos a suministrar su gas debido a que eso ocasionaría aumentar su producción y

al haber más producción bajaría el precio, en prejuicio de sus ganancias, argumentando que al

haber m as producción de gas aumentaría la contaminación ambiental ya que el método de

extracción es el TRACKING.

Mientras que en México debido a que fueron gobernados por gobiernos corruptos tanto del pan

como del pri y aprovechando la corrupción que existía, tuvieron la trágica y descabellada idea de

vender las plantas productoras de fertilizantes que hoy en día se está padeciendo la producción

del campo por la falta de este elemento siendo la causa del atraso y problemas de producción en

la agricultura consecuentemente con la escases de este producto afectando la producción de

productos agrícolas directamente a la canasta básica de los mexicanos. Una opción que se tenía

era la de obtener dichos fertilizantes desde Rusia, solo que con el conflicto actual entre Rusia y

Ucrania se suspendió su adquisición por lo que Estados Unidos se comprometió a venderle a

México este producto, pero el Presidente AMLO tubo que iniciar la construcción de dos plantas de

fertilizantes para solucionar el problema que se había heredado por los gobiernos anteriores y así

solucionar el problema de fondo.

