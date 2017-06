EU planea privatizar control del tráfico aéreo

El presidente Donald Trump anunció este lunes un plan para privatizar, por primera vez desde el inicio de la aviación comercial en Estados Unidos, el sistema nacional de control del tráfico aéreo para traspasarlo a una empresa auto financiable sin fines de lucro. Bajo el nuevo plan, que requiere la aprobación del Congreso, la Administración Federal de Aviación (FAA) se enfocará en seguridad aérea, en tanto que la nueva entidad tendrá a su cargo determinar la eficiencia de las rutas, servicio oportuno y una reducción de los tiempos de espera. “Es hora de sumarse al futuro… Vamos a lanzar esta revolución del tráfico aéreo modernizando el sistema anticuado del control de tráfico aéreo. Ya era hora”, dijo durante un acto celebrado en la Casa Blanca, ante funcionarios, legisladores, empresarios y pilotos. Trump sostuvo que su propuesta no sólo cuenta con el apoyo sino que fue elaborada con las ideas de los controladores aéreos. Asimismo dijo que la respaldan exadministradores de la FAA, exsecretarios de Transporte, pilotos y dirigentes de aerolíneas. “Docenas de países han hecho cambios similares con grandes resultados y les vamos a ganar por mucho. Canadá es un ejemplo que modernizó el tráfico aéreo con una organización no gubernamental hace 20 años y han bajado costos significativamente y adoptado tecnología moderna”, ejemplificó. En cambio, Trump sostuvo que el entonces presidente Barack Obama gastó siete mil millones de dólares tratando de mejorar el sistema y dijo que “fracasó completamente”. “Honestamente no sabía qué demonios estaban haciendo, un total dispendio de dinero”, acotó. Trump sostuvo que el sistema actual causa demoras inaceptables en las terminales aéreas, largas esperas en las pistas de despegue y aterrizaje y una desaceleración del tránsito de comercio y pasajeros a un costo de 25 mil millones de dólares al año. Sostuvo que su propuesta reducirá los tiempos de espera, aumentará las eficiencias de las rutas y reducirá las demoras en los aeropuertos, “Nuestro plan los llevara a su destino de manera más rápida, confiable y asequible y por primer vez en años, a tiempo”, aseguró.