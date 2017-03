EU impone nueva restricción que afecta a ocho países musulmanes

Pasajeros en vuelos directos desde varios países del Medio Oriente y el norte de África no podrán llevar consigo otros artefactos electrónicos que sus teléfonos celulares. Washington.- El Gobierno de Estados Unidos confirmó el martes que está imponiendo nuevas restricciones a los dispositivos electrónicos transportados por viajeros que llegan al país desde 10 aeropuertos, principalmente de Oriente Medio y el norte de África, en respuesta a amenazas terroristas no especificadas. El Departamento de Seguridad Nacional exigirá la revisión de dispositivos electrónicos más grandes que un teléfono celular -como tabletas, reproductores de DVD portátiles, computadores portátiles y cámaras- a los pasajeros que lleguen a Estados Unidos desde aeropuertos de Jordania, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Marruecos y Qatar. Funcionarios dijeron que la decisión no tiene relación con los esfuerzos del presidente Donald Trump por imponer una prohibición a los viajes desde seis países mayoritariamente musulmanes. Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el Gobierno no apuntaba a naciones específicas, sino que se basaba en evaluaciones de inteligencia para determinar qué aeropuertos serían afectados. El 6 de marzo, Trump firmó un decreto revisado que prohibía a los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen viajar a Estados Unidos por 90 días. Dos jueces federales han frenado partes de la orden ejecutiva, al decir que discrimina a los musulmanes. Trump ha prometido apelar a la Corte Suprema si es necesario. Los 10 aeropuertos, que están en países mayoritariamente musulmanes, son atendidos por nueve compañías aéreas que vuelan directamente desde las ciudades mencionadas a Estados Unidos unas 50 veces al día e incluyen a empresas como Royal Jordanian Airlines, Egypt Air, Turkish Airlines, Kuwait Airways , Qatar Airways, Emirates y Etihad Airways, dijeron altos funcionarios del Gobierno. Las aerolíneas tienen hasta el viernes para cumplir con las nuevas restricciones, que se mantendrán indefinidamente