EU: En caso de violencia doméstica Residencia a víctimas; deportación a agresores

Nota Novedades News Con información de agencias Ultima de II Partes

Dallas, Texas.- Tras confirmarse el incremento de las agresiones físicas y psicológicas en contra de las mujeres en Dallas, según recientes estudios al respecto señalados en la primera parte de esta información, el gobierno municipal y el Departamento de Policía acordaron unificar esfuerzos para ayudar a las víctimas. Entre este trabajo conjunto destaca la creación de la Unidad de Violencia Doméstica cuyo objetivo específico es el de prestar servicios preventivos de defensa a las víctimas de este crímen mediante pláticas de orientación que brinda el proceso judicial y la comunicación con agencias que ofrecen ayuda a las personas agredidas. “Al facultarlas y capacitarlas con información y apoyo, las víctimas pueden tomar decisiones mejor fundamentadas y salir de situaciones abusivas”, afirman directivos de este programa. Pero también el Servicio de Inmigración informó que mantiene vigentes los programas VAWA y Visa U, mediante los cuales una persona que ha sufrido algún tipo de agresión física o psicológica puede solicitar su residencia legal en los Estados Unidos. Incluso, señaló la dependencia federal, en caso de que al o la solicitante se le niegue este beneficio migratorio, no lo pone en riesgo de una posible deportación. Autoridades municipales y de la policía hicieron un llamado a las víctimas de este creciente crimen para que llamen de manera urgente al número 911 de emergencia en caso de encontrarse en peligro. “De no hacerlo, podría incluso perder su vida, como ha pasado en una gran cantidad de casos”, advirtieron. Según estudios relacionados con este tipo de casos, la mayoría de las víctimas son asesinadas por sus propias parejas o personas muy allegadas a ellas. UNIDAD DE VIOLENCIA DOMESTICA Esta es la dirección de la oficina: Edificio Municipal Servicios de Tribunales y Detención 2014 Main St., oficina 206 Dallas, Texas 75201 (214) 670-4439 Horario: 8 a.m. – 5 p.m. COMBATA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR La Procuraduría de Dallas también informó sobre una serie de medidas enérgicas que tienen como objetivo común combatir la violencia doméstica. “Nosotros nos acogemos a una política que favorece el procesamiento: La víctima no puede retirar los cargos, lo que permite que se lleven muchos más casos a juicio. Esta política libera a la víctima de cualquier presión indebida para que retire los cargos. “Trabajamos conjuntamente con los oficiales de Policía a fin de obtener la información necesaria para procesar de forma eficaz los casos de violencia doméstica como, por ejemplo, la información de contacto de la víctima y los testigos, e informes que contengan detalles específicos sobre estos actos criminales. “Capacitamos a los fiscales municipales y a otros proveedores de servicios sobre cómo se procesan los casos de violencia doméstica en el tribunal, cómo se trabaja con las víctimas, qué recursos están disponibles para las víctimas, las diferencias de los casos de violencia doméstica y porqué se deben manejar de otra manera. “Contamos con un tribunal municipal asignado para procesar casos de violencia doméstica, lo que realza el papel del agente del orden público al momento de dominar la conducta de un delincuente y garantizar la seguridad de la víctima. De igual manera, concentra las labores para procesar a los infractores más eficazmente y prestarle servicios a la víctima”, indicaron funcionarios de la Procuraduría de Dallas. LINEA DE INFORMACION • Línea de información nacional sobre violencia doméstica 1 (800) 799-SAFE • Información sobre órdenes de protección • Información del Departamento de Policía de Dallas sobre órdenes de protección. • Departamento de Policía de Dallas •Escuadrón en contra de la Violencia Familiar. (214) 670-7075• Reporte el maltrato a menores. • Servicio de Protección a Menores 1 (800) 252-5400 • Servicios y consejería para mujeres y niños. Refugio de Mujeres Génesis. (214) 946- HELP • El Family Place (214) 941-1991 Derechos de la víctima y castigo para el abusador La oficina del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos indicó que la violencia doméstica es un crimen y sus víctimas podrían tener derecho a diferentes protecciones, incluso de carácter migratorio. Por otro lado, los abusadores podrían sufrir castigos graves. En un asunto tan delicado como es la violencia doméstica, la información que hay que tener es la siguiente: • Qué es considerado como violencia doméstica en los EU • Qué tipo de ayuda pueden obtener las víctimas • A qué alivios migratorios se podría tener derecho • Cómo pedir ayuda • Posibles consecuencias civiles, penales y migratorias para los abusadores condenados por violencia doméstica QUE ES VIOLENCIA DOMÉSTICA La violencia doméstica es un delito que puede ser cometido de diversas formas, ya que incluye conductas tales como por ejemplo: • Causar daño físico • Asalto sexual (obligar a otra persona a mantener relaciones sexuales, incluyéndose también el caso de esposos) • Manipulación emocional •Aislar a una persona de su entorno •Amenazas con causar daño de carácter económico o migratorio (llamar a la migra) o de quitar a los niños •Abuso infantil, lo cual incluye conductas como daño físico, castigos excesivos, no dar alimentos, alojamiento o supervisión, asalto sexual y abuso emocional, como por ejemplo, amenazas o manipulaciones de cariño. La violencia doméstica se da en un ambiente íntimo, familiar, en el que las víctimas pueden ser las mujeres, los niños y también los varones. Puede ser entre esposos, entre relaciones semejantes a las de matrimonio, como parejas de hecho, entre exesposos o exparejas o cuando abusador y víctima tienen un hijo en común, aunque ahora ya no estén conviviendo. Además, puede ocurrir en relaciones entre un hombre y una mujer o entre parejas del mismo sexo. Protección Migratoria Dependiendo de las circunstancias de la víctima, existen diferentes opciones: Petición para sí mismo y para los hijos, según lo que se conoce como VAWA Cuando ya hay una orden de deportación puede pedirse lo que se conoce como Cancellation of removal también en aplicación de VAWA. Y, para casos no comprendidos en los anteriores podría aplicar la visa U, que protege a víctimas de violencia, incluidos los casos de violencia doméstica. En este punto de protecciones migratorias hay que destacar tres características. En primer lugar, estas aplicaciones son confidenciales, esto quiere decir que el abusador no lo va a saber. En segundo lugar, es muy importante contar con asistencia de un abogado en inmigración con experiencia en estos casos. Y finalmente en tercer lugar, para los casos en los que no aplican las tres protecciones mencionadas es recomendable informarse sobre si pudieran aplicar las protecciones de la visa T, para víctimas de tráfico humano o las del Programa de Inmigrantes Juveniles Especiales. CONSECUENCIAS PARA LOS AGRESORES Las consecuencias pueden ser variadas, destacando: • Pérdida de derechos como licencia de armas o licencia de manejar. • Pérdida de la custodia sobre los hijos e incluso derechos de visita • Estar sujeto a órdenes de alejamiento que impiden acercarse o comunicarse con la víctima • Obligación de acudir a cursos de rehabilitación • Obligación de pagar una compensación económica a la víctima por daños físicos, incluidas facturas médicas o de hospitalización, e incluso daños morales. Cárcel. CONSECUENCIAS MIGRATORIAS Por ley, es causa de deportación el tener una condena por delito agravado. Esto significa que necesariamente es detenido, que se puede producir una deportación casi de manera automática, que quedan excluidas prácticamente todas las formas de alivio y que una vez que se es deportado de Estados Unidos hay una prohibición para regresar. Además, desde el 30 de septiembre de 1996, todas las personas condenadas por violencia doméstica, sea considerada o no delito agravado, pueden ser deportadas.