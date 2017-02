Estudiarán idiomas: DISD Becan alumnos para ir a Europa y Asia

Nota de Novedades News Con información del DISD Dallas, Tx.- En reconocimiento a su entrega en el estudio, varios alumnos de la preparatoria Skyline High School tendrán la oportunidad de seguirse preparando en el extranjero el próximo verano gracias a becas del Council on International Educational Exchange (CIEE). Los cinco estudiantes pertenecen al programa de idiomas universales de Skyline High School, donde estos adolescentes pueden llegar a conocer hasta cuatro diferentes idiomas. Los estudiantes pasarán cuatro semanas en países que incluyen Alemania, Italia, China, Francia y España. Se les otorgaron becas que van desde los $3,000 a $6,200, basándose en los logros académicos y la necesidad financiera. “Nuestro programa de idiomas universales y las becas de CIEE posicionan a Skyline como una de las líderes con perspectiva global en el área”, dijo Janice Lombardi, directora de Skyline. “Estamos orgullosos de poder preparar a estudiantes para que tengan éxito a nivel mundial”. El programa de idiomas universales de Skyline ofrece a estudiantes clases en ocho idiomas: español, francés, chino, lenguaje de señas estadunidense, italiano, latín, alemán y japonés. El programa tiene el objetivo de enseñarles a los estudiantes sobre el mundo a mayor escala. José Sologuren, quien lidera el programa, dijo que la meta no es necesariamente que los estudiantes lleguen a dominar varios idiomas, sino que tengan un mejor entendimiento del mundo en general. “Mientras más sepamos sobre otras culturas, más podremos aprender y entender a las demás personas”, dijo Sologuren. “Este programa expone a los estudiantes al mundo que los rodea.” El programa de idiomas universales de Skyline es un programa magnet. Los estudiantes tuvieron hasta el 31 de enero para presentar su solicitud para asistir a una escuela magnet o un programa como el de idiomas universales. REGISTRATE PARA LA EXPO STEM 2017 El día STEM de Dallas ISD se ha transformado en un gran evento que apropiadamente se le llama ahora la Expo STEM. Durante el evento los asistentes podrán participar en más de 150 actividades prácticas y divertidas, además de exhibiciones que inspirarán, estimularán y motivarán a los estudiantes y padres para que exploren el mundo de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La Expo STEM 2017 se llevará a cabo el sábado, 4 de febrero, de 9 a.m. a 3 p.m., y será el evento de Día STEM más grande en Texas, tan grande que se realizará en el Kay Bailey Hutchison Convention Center en el centro de Dallas. Entre las sesiones que se han programado se encuentran: Aeronáutica, Battle of the Bots, Build Your Own Hovercraft, Insectos enormes y pequeños, Impresión 3D, Codificación, Acuaponía, y mucho más. ¡Regístrese ahora! El evento es gratuito y está abierto a todos los estudiantes y familias de Dallas. Para más información visite, dallasisd.org/ stem.¡No pierda la oportunidad de construir, diseñar, crear y explorar! MIGUEL SOLIS, UN EJEMPLO A SEGUIR Miguel Solís, representante del Distrito 8, fue elegido el 5 de noviembre de 2013, por medio de una elección especial, siendo el más joven jamás elegido a la Junta Escolar de Dallas ISD. Poco después, fue reelegido para servir un término de tres años. El 26 de junio de 2014, Solís fue seleccionado por sus compañeros como presidente de la Junta Escolar, el más joven en servir en dicho puesto. En 2015, fue elegido por sus compañeros para servir como primer vicepresidente. Las experiencias profesionales de Solís incluyen haber servido como integrante del personal de la campaña presidencial del presidente Barack Obama en el 2008, maestro de Historia de los Estados Unidos de octavo grado e integrante del personal administrativo del Dallas ISD. Actualmente, es director ejecutivo del Centro Latino para el Desarrollo de Liderazgo, con sede en Dallas. Solís ha sido nombrado al Citywide Poverty Task Force y el Joint Committee on Education por Michael S. Rawlings, alcalde de Dallas, y recientemente fue elegido por el Aspen Institute’s Rodel Fellowship como uno de los líderes políticos jóvenes más prometedores del país. Solís nació en Texas, fue criado por su madre, quien era constable escolar, y su difunto padre, fue maestro de escuela pública y dueño de un pequeño negocio. Recibió su licenciatura en Historia al estudiar Ciencias Políticas en Lamar University y obtuvo su maestría en política educativa y administración por Harvard University. Enero es el mes de reconocimiento a la Junta Escolar, momento para agradecer a los líderes locales por su compromiso y disposición de abogar por los niños y la educación pública.