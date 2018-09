Estudiantes visitan la Universidad de Texas en Arlington

·Como parte de la asociación de U.S. ARMY y Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU), más de 300 estudiantes locales en la secundaria visitaron la Universidad de Texas en Arlington (UTA) del 11 al 13 de septiembre. El programa de visitas a la universidad prepara a los jóvenes hispanos para el éxito académico y profesional. El U.S. Army Reconoce la importancia de educar a los padres, educadores y estudiantes sobre los recursos invaluables y las oportunidades educativas dentro del Army. Los cadetes de U.S. Army estuvieron presentes para compartir sus historias personales sobre cómo están actualmente cursando sus estudios mientras están en el servicio militar. También hubo un panel interactivo que permitió a los estudiantes preguntar abiertamente a los cadetes del ROTC de UTA y a otros representantes de universidades preguntas sobre la vida universitaria y las actividades extracurriculares que se ofrecen en UTA.



· Imagen de título 1111: Maj. Aaron Brown presenta al Cadet Dylan Caro con un cheque de beca de $151k para obtener su título en Ingeniería Eléctrica en Southern Methodist University.



· Imagen de título 4066: Los estudiantes de la secundaria se reúnen en la Universidad de Texas en Arlington (UTA) para una

presentación de seminario del U.S. Army donde se les presentan oportunidades profesionales y educativas en el Army.



· Imagen de título 4155: Sgt. 1st Class Colby Alexander habla con los estudiantes sobre los beneficios de ser parte del equipo de atención médica del U.S. Army.