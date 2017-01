Este viernes en Washington Con fuertes protestas, Trump asume la presidencia de EU

Dallas, Texas.- A dos días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, una serie de manifestaciones en su contra continúan sucitándose en varias de las más importantes ciudades del país, como la ocurrida el sábado anterior en la que unas dos mil personas salieron a las calles de Washington para protestar sobre sus políticas migratorias y las nominaciones que ha hecho para conformar su gabinete. Al menos 50 ciudades de Estados Unidos organizaron la manifestación a través de organizaciones proderechos de los inmigrantes y derechos civiles. Además, se prevé que las protestas continúen durante estos días, de cara al viernes 20, día que Trump asumirá la presidencia estadounidense. Los manifestantes en Washington, encabezados por el reverendo Al Sharpton, marcharon hacia el mausoleo de Martin Luther King Jr., a unos tres kilómetros del Capitolio. Sin embargo, a pesar de las fuertes protestas y críticas contra su mandato, Trump volvió a advertir que construirá el llamado muro de la “vergüenza” y que la muralla sería pagada por México. De acuerdo con testimonios retomados por la agencia EFE, los defensores de los inmigrantes y derechos civiles gritaban consignas de apoyo y repudio: “Estamos aquí para quedarnos”, se oía. El director ejecutivo de la organización Casa de Maryland, Gustavo Torres, soltó: “Estamos aquí para proteger a los inmigrantes y sus comunidades que tanto contribuyen a este país. No vamos a permitir que el miedo, el racismo y la intimidación triunfe”. Entre las principales reivindicaciones está la de proteger a los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” de la deportación, en caso que Trump derogue medidas adoptadas por Barack Obama. Por otra parte, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) resguarda a más de medio millón de jóvenes inmigrantes que llegaron siendo muy niños a Estados Unidos, dándoles así estabilidad a ellos y a sus familias. La Policía de Washington y el Servicio Secreto prevén disponer de 3 mil oficiales y otros 5 mil soldados de la Guardia Nacional para vigilar las protestas.

CONSTRUCCION DEL MURO En su primera rueda de prensa, el Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump afirmó que apenas asuma el cargo empezará la construcción del muro en la frontera con México. Así, según un funcionario citado por la cadena CNN, el equipo de transición del magnate inició pláticas con el Cuerpo de Ingenieros y el Departamento de Interior del Ejército para comenzar la planeación. De acuerdo con la fuente, las conversaciones incluyen de qué forma podrían interponerse las leyes ambientales y el equipo de transición está particularmente interesado en averiguar “cuánto tiempo tomaría” construir el muro tomando en cuenta los posibles obstáculos jurídicos. “Parece claro que estaban tratando de dimensionar las leyes ambientales que pueden ser obstáculos para construir el muro”, dijo la fuente, que no fue identificada pero aseguró tener conocimiento claro de la reunión realizada en diciembre pasado en el Departamento del Interior de EU. El medio obtuvo el testimonio de otro funcionario, según el cual el equipo de Trump también se ha acercado a la División del Sudoeste del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que ha construido cercas de seguridad fronteriza, para determinar qué costo tuvo el muro anterior y cómo se construyó. La fuente dijo a CNN que al parecer los funcionarios de transición sondean “qué tipo de barreras regulatorias están en el camino para que puedan deshacerse de ellas” y también le han consultado al Departamento del Interior la cantidad de pared que se necesitaría para asegurar la frontera con México. La construcción del muro fronterizo fue una de las principales promesas de Trump durante su campaña y tras ser electo refrendó su intención de construirlo lo más pronto posible. “Empezaremos inmediatamente después de que lleguemos a la oficina, no quiero esperar”, dijo Trump el miércoles pasado en su primer conferencia de prensa. Sin embargo, señaló el medio, hay locales, estatales y federales que protegerían las especies en peligro y la calidad del aire y del agua en la frontera de Estados Unidos y México.

El canal consultó a un experto en derecho ambiental quien afirmó que el equipo de transición de Trump podría terminar usando el lenguaje en la REAL ID Act, que el Congreso aprobó en 2005, para echar a andar la construcción del muro. Dicha ley incluye una disposición que permite al Secretario de Seguridad Nacional renunciar a todas las leyes locales, estatales y federales que pudiera considerar un obstáculo para construir muros y caminos a lo largo de las fronteras estadunidenses TRUMP CON HIJO DE LUTHER KING El Presidente electo estadunidense Donald Trump se reunió con el hijo mayor de Martin Luther King en una cita que tuvo como fondo las recientes críticas del magnate neoyorquino contra un importante defensor de derechos civiles. La reunión se celebró en la Torre Trump, de Nueva York, donde el gobernante electo vive y tiene su cuartel general, coincidiendo con el festivo nacional para recordar el nacimiento de Martin Luther King, asesinado el 4 de abril de 1968. El hijo mayor del líder afroamericano, Martin Luther King III, dijo que había hablado con Trump sobre mecanismos para fomentar la participación electoral de los estadunidenses y como integrante de una institución política que desarrolla una campaña en ese sentido, reseñó la agencia EFE.

Pero la reunión se produjo días después de que Trump criticara al congresista demócrata negro John Lewis, una de las figuras más destacadas en el movimiento de los derechos civiles, después de que él dijera que no veía a Trump como un “presidente legítimo”. “Sólo bla bla bla, sin acciones ni resultados”, afirmó Trump en un tuit que difundió el pasado sábado refiriéndose al legislador del estado de Georgia. El congresista Lewis, agregó Trump, “debería gastar más tiempo en arreglar y ayudar a su distrito, que tiene una forma horrible y se está desmoronando (sin mencionar el alto nivel de crimen), en lugar de quejarse falsamente de los resultados de las elecciones”. Tras su reunión con el presidente electo, Martin Luther King III fue consultado sobre estos comentarios de Trump, pero intentó minimizar la polémica. “Creo que al calor de las emociones se dicen muchas cosas desde ambas partes”, agregó el hijo mayor de la figura más importante en la lucha de los derechos civiles en la reciente historia de Estados Unidos. “El objetivo es unir a los estadunidenses. Somos una gran nación”, añadió, y dijo que ese era uno de los objetivos de su padre y de su madre, Coretta Scott. “En algún momento esta nación tiene que ir hacia delante”, insistió. Martin Luther King III hizo sus declaraciones en el vestíbulo de la Torre Trump, donde llegó acompañado por el presidente electo, quien no hizo comentarios a los periodistas y subió al ascensor después de saludar a su invitado frente a las cámaras. La reunión entre ambos no estaba anunciada en fechas previas y sólo fue confirmada a primera hora de hoy por uno de los portavoces del equipo presidencial. A raíz de las críticas de Trump al congresista Lewis, algunos legisladores demócratas ya han anunciado que no estarán presentes en los actos de la investidura presidencial de Trump, que se realizará este viernes 20.