Esté próximo sábado en el estadio Azteca: América vs Atlas Liga MX 2022: ¿cuándo juegan, alineaciones y dónde ver?

L a fecha 3 de la Liga MX comenzará el próximo fin de semana. El jueves 20 de enero comenzarán las acciones con el partido entre Atlético de San Luis y Los Bravos de Juárez. Pero uno de los duelos más atractivos se jugará hasta el sábado: América vs Atlas. Las Aguilas se presentarán frente a su público por primera vez desde la eliminación contra Pumas en Cuartos de Final del torneo pasado. Será el primer partido de local para los de Santiago Solari en este Clausura 2022 y será nada más y nada menos que contra el Atlas, actual campeón de la Liga MX.

El compromiso entre las Aguilas y los Rojinegros se llevará a cabo el próximo sábado 22 de enero del 2022 a las 21:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el sexto juego de la fecha 3 y el tercero de la jornada sabatina.

Los aficionados del America y Atlas que no pueda/quieran asistir al encuentro, podrán seguirlo a través de la señal de TUDN, la cadena encargada de transmitir los partidos del Club Amñerica para los televidentes.

Con esto, el América vs Atlas se podrá ver a través del canal 5 de la tv abierta y en el 501 y 950 de la televisión de paga, tal es el caso de las transmisiones en izzi.

Posibles alineaciones:

América no disputó el partido de la jornada 2 ante Mazatlán, por lo que podría repetir la alineación del encuentro frente al Puebla.

América: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Jordan Silva, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Pedro Aquino, Richar Sanchez, Alvaro Fidalgo, Salvador Reyes, Henry Martín y Federico Viñas.

Atlas: Camilo Vargas, Anderson Santamarina, Martín Nervo, Emanuel Aguilera, Diego Barbosa, Jairo Torres, Aldo Rocha, Angel Marquez, Anibal Chalá, Franco troyansky y Julián Quiñones.

Es importante mencionar que la alineación del América podría variar debido a diversos motivos. Uno de ellos es la expulsión de Roger Martínez, quien no verá acción frente al Atlas, por lo que Solari podría echar mano de sus dos delanteros.

Tambien está el caso de Federico Viñas. El delantero uruguayo no ha contado con la confianza del técnico argentino, pero diversos medios han asegurado que para este Clausura 2022 apunta para ser el delantero titular del club. Sumado a eso, está la opción de ver el regreso de Richard Sánchez, además de que se podría dar el debut oficial de Diego Valdéz y de Jonathan Dos Santos. Aunque también está la opción de ver a Alejandro Zendejas en su primer partido como americanista.

El America vs Atlas será uno de los duelos más atractivos de la jornada, pues se enfrentarán dos clubes que siempre salen a atacar cuando se enfrentan. Las Aguilas no jugaron su encuentro de la jornada 2 debido a problemas en el estadio kraken, por lo que llegarán con solamente una unidad tras el empate que consiguieron en Puebla.

Por su parte, los dirigidos por Diego Cocca, tendrán su primera prueba de fuego, pues en su debut enfrentaron al atlético de San Luis en el Estadio de Jalisco. A pesas del triunfo por la mínima, su rival no era un equipo que les podría exigir mucho. Al igual que América, Atlas solamente ha jugado un encuentro en el Clausura 2022, pues su partido frente al Léon se jugará el próximo miércoles 19 de Enero.