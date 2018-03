Este 31 de marzo: DISD Vence plazo para cambio de escuela

Nota Novedades News

Dallas, Texas.- Autoridades del Distrito Escolar Independiente de Dallas (DISD) informaron a los padres de familia que la fecha límite para solicitar el cambio de escuela de sus hijos para el año escolar 2018-2019 vence el próximo 31 de marzo. Desde el año pasado, los estudiantes de Dallas ISD pueden solicitar por cualquier motivo ser inscritos en otro plantel del distrito al que fueron asignados en un principio. La aprobación de la solicitud se basa en el cupo disponible para el grado académico que se solicite, indicaron las autoridades. Además de los alumnos actualmente matriculados en el DISD, aquellos que viven dentro de los límites de otro distrito escolar también pueden presentar una solicitud para asistir a una escuela de esta misma instancia académica, siempre y cuando haya espacio disponible para el grado en el plantel que fue elegido. Los estudiantes pueden presentar una solicitud en cualquier momento durante el año escolar para alumnos nuevos de otros distritos. Una vez admitido, el niño o jóven no tienen que presentar una solicitud de traslado cada año mientras exista cupo y cumpla con los requisitos que se exigen. Los requisitos incluyen que los estudiantes asistan a la escuela con regularidad, mantengan calificaciones aprobatorias, sigan el código de conducta estudiantil y participen en actividades escolares. “Les pedimos a los padres que ayuden a sus hijos a cumplir con estas expectativas y apoyen a la escuela nueva del estudiante”, expresaron las autoridades. El año pasado se simplificó el proceso para ayudar a más familias a encontrar la mejor escuela en el distrito para sus hijos. Los estudiantes pueden cambiarse a otra escuela por cualquier razón, sin tener que presentar una justificación relacionada con el plan de estudios o alguna dificultad.

ESCUELAS EXITOSAS Los consejeros de Dallas ISD recibieron información sobre una propuesta para abrir tres nuevas escuelas de transformación en agosto siguiendo modelos de aprendizaje que han tenido éxito en otros campus. Las escuelas de transformación ofrecen programas académicos especializados, similares a las escuelas magnet, pero sin requisitos de ingreso académico. Las tres nuevas escuelas de transformación propuestas son: • Una escuela primaria de un “sólo género” para niños que seguiría el exitoso modelo de la escuela Solar Preparatory School for Girls. • Una escuela primaria de “aprendizaje personalizado” similar al exitoso modelo de Dan D. Rogers Elementary School. La nueva escuela pertenecería a la zona de asistencia escolar de Ignite Middle School e IDEA. • Una escuela Montessori de pre-K-8 en el noroeste de Da-llas. De ser aprobado, las escuelas abrirán en agosto y prestarán servicios a estudiantes de PK al 2do grado, y después se aumentarán un nivel de grado. Bajo la propuesta actual, la escuela Sam Houston Elementary se consolidaría con Esperanza Medrano Elementary y Onésimo Hernández Elementary se uniría con la Maple Lawn Elementary. Los campus de Houston y Hernández albergarían dos de esas escuelas de transformación. Dallas ISD llevó a cabo una audiencia pública para informar a la comunidad sobre los planes de consolidación escolar recomendados para las escuelas primarias Houston y Hernández. La audiencia pública fue programada para el pasado 22 de marzo a las 5:30 p.m. en 5151 Samuell Blvd.

ESCUELAS DE ELECCION Los detalles sobre las nuevas escuelas propuestas fueron presentados a los miembros de la Junta Escolar debido al gran interés en las escuelas de elección de Dallas ISD. Más de 13,500 estudiantes solicitaron admisión a estas escuelas, incluyendo escuelas magnet, early college y planteles de transformación, durante el periodo de solicitud que inició el 1 de diciembre y finalizó el 31 de enero. A continuación, como información del distrito, Novedades News publica un reporte de cuántos estudiantes solicitaron ingresar a las escuelas de elección: * 5,235 estudiantes solicitaron admisión a las escuelas preparatorias early college; * 9.535 estudiantes solicitaron admisión a escuelas magnet * 2,305 estudiantes solicitaron admisión a escuelas de transformación Estos datos fueron parte de la información brindada en un taller realizado por la Junta Escolar el 8 de marzo sobre cómo Dallas ISD puede atraer más estudiantes al distrito.

MENSAJE DE RENEE HALL Durante una reunión que se realizó en Kimball High School, U. Renee Hall, jefa del Departamento de Policía de Dallas, tuvo la oportunidad de hablar con las alumnas y animarles a que logren su máximo potencial. Hall es la primera mujer en 139 años en encabezar dicho departamento y les dijo que pueden lograr todo lo que se propongan, siempre y cuando trabajen duro y luchen por perseverar. “Me encantó poder hablar con las alumnas de Dallas ISD”, manifestó Hall después de la reunión. “Esta comunidad es maravillosa y queremos que sepan que es importante para nosotros”. El tema de la reunión fue “MeToo: Being a Lady in Today’s Society” (“YoTambién: la experiencia de ser una señorita en la sociedad de hoy en día”), que incluyó a las siguientes oradoras: • Dominique Torres, dueña de The Torres Law Office, P.C. • Diana Martínez, gerente de relaciones corporativas de LATINA Style Magazine • Mariel Flores, maestra de Inglés en Kimball High School • Rayla Moore, exalumna de Kimball High School (2016) y actualmente artista.