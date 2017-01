Esposa de Marco Antonio Solís debuta como conductora de TV

Cristian Solís condujo anoche el especial de la nueva serie de Univisión basada en la vida de Jenni Rivera México.- (Notimex) Cristian Solís ,esposa del cantante Marco Antonio Solís, debutó como conductora de televisión, al presentar el especial de la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, de la cadena Univisión. Dicha serie está basada en la vida de la cantante Jenni Rivera y se estrena en Estados Unidos el próximo 15 de enero. “Me siento emocionada por conducir junto a Ninette Ríos este especial dedicado a la gran Jenni Rivera, una mujer admirable, gran madre y excelente amiga”, comentó la esposa de “El Buki”, en entrevista previa al programa especial que anoche se transmitió como un adelanto de la serie que desde antes de iniciar ya ha causado gran expectación en el público latino radicado en Estados Unidos. Además de ser coconductora, Cristian Solís contó varias anécdotas que tuvo con Jenni Rivera y habló sobre la amistad que tuvieron Marco y ella con la fallecida cantante. Esta es la primera ocasión que Cristian Solís aparece frente a las cámaras sin la compañía de su famoso marido y las críticas positivas y muestras de cariño no se hicieron esperar en sus redes sociales, sobre todo en su Twiter oficial donde cuenta con más de 30 mil seguidores. Por su parte, Ninette Ríos compartió también en sus redes sociales que fue un placer trabajar al lado de su amiga Cristy Solís, y que espera no sea la única vez que se le vea conduciendo en televisión. “Su nombre es Dolores, la Jenn que yo conocí” contará con la participación de destacadas figuras de la televisión, como Luz Ramos, Regina Orozco, Tomás Goros, María Rojo, Luis Felipe Tovar, Delia Casanova, entre otros. Es una serie de 26 capítulos y estará basada en la vida de Jenni Rivera, contada por el ex manager de la cantante, Pete Salgado.